Lady Diana è stata protagonista anche del funerale del Principe Filippo. Avete notato anche voi quel dettaglio durante la cerimonia?

Lady Diana è stata protagonista anche del funerale del Principe Filippo. Avete notato anche voi quel dettaglio durante la cerimonia? E’ stata Kate Middleton a portare Lady Diana ai funerali del principe Filippo: la moglie di William, infatti, ha reso un toccante tributo alla principessa Diana e alla regina mentre indossava il girocollo di perle di Sua Maestà che era stato precedentemente prestato alla sua defunta suocera.

La duchessa di Cambridge, 39 anni, ha abbinato la collana di perle e diamanti al suo vestito tutto nero mentre arrivava al Castello di Windsor con suo marito, il principe William, prima della cerimonia. Mentre la regina Elisabetta ha indossato spesso la collana inestimabile durante gli anni ’80, Lady Diana ha messo questo girocollo a quattro fili per un banchetto di stato nei Paesi Bassi nel 1982.

Un bel gesto quello di Kate Middleton che ha portato anche Lady Diana al funerale del tanto amato Principe Filippo.

Comunque, in passato Kate e Meghan erano state criticate proprio per aver usato i gioielli di Lady Diana e averli modificati. Ecco di cosa sono state incolpate

La stampa britannica torna a occuparsi delle mogli dei principi William e Harry, ma questa volta non per commentare la presunta faida tra cognate. Kate e Meghan si sono attirate un bel po’ di critiche per aver modificato i gioielli ereditati da Lady Diana, ricevuti in dono dai rispettivi consorti. Un gesto che per molti è stato inopportuno e poco delicato.

SPUNTA LA FIGLIA DI LADY DIANA CHE RIVENDICA I SUOI GIOIELLI: ECCO COSA VUOLE DA KATE MIDDLETON E MEGHAN MARKLE

Kate e Meghan modificano i gioielli di Lady Diana

Durante la gravidanza, spesso Meghan Markle è apparsa senza il meraviglioso anello di fidanzamento con cui il suo Harry l’aveva chiesto in sposa.

Pare che proprio in quel periodo, lo avesse portato a modificare. Il gioiello, che l’allora coppia di fidanzati presentò con orgoglio ed emozione alla stampa, appare diverso ora che la Duchessa di Sussex è tornata a indossarlo per la sua prima uscita pubblica al Trooping the Colour.

In particolare, l’ex attrice americana ha fatto sostituire la fascia di oro giallo che sosteneva i tre diamanti – due dei quali appartenuti alla madre di Harry – con una fascia più sottile e tempestata di altri piccoli diamanti.

“Trovo un po’ strano che Meghan voglia modificare un anello che suo marito ha appositamente progettato per lei. Un anello di fidanzamento reale è un pezzo di storia, non un semplice gioiello da aggiornare quando sembra vecchio stile” ha dichiarato al Sun Ingrid Seward, caporedattore di Majesty Magazine.

Modificati anche gli orecchini

Oltre a Meghan, anche Kate ha deciso di modificare alcuni gioielli appartenuti a Lady Diana. Si tratta degli orecchini di zaffiro circondati da una coroncina di diamanti che la Duchessa di Cambridge indossa spesso.

William regalò a sua moglie nel 2012 questi bellissimi preziosi appartenuti alla madre. La Principessa del Galles mostrava spesso questi bellissimi orecchini anche perché si intonavano perfettamente con l’anello di fidanzamento.

Come è noto, entrambi i gioielli sono passati a Kate: se l’anello è rimasto intatto nella sua preziosità e bellezza, gli orecchini appaiono piuttosto diversi.

Oggi, infatti, quando li vediamo indossati dalla moglie di William, è evidente che è scomparsa una delle pietre che componeva la coppia di pendenti. Inoltre, forse per comodità, è stata anche cambiata la chiusura a bottone.

Lady Diana aveva dato disposizione che i suoi gioielli andassero alle future mogli dei suoi figli ma chissà cosa penserebbe oggi sapendo che Meghan e Kate ne hanno modificati alcuni…

