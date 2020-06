L'ironia di Timperi e Ippoliti fa arrabbiare Mara Venier

Dopo la puntata di Unomattina in Famiglia, Mara Venier è montata su tutte le furie nei confronti di Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi.

“Grazie a Monica Setta – ha scritto la conduttrice di Domenica In in un post su Instagram – due poveracci che pensano di divertire il pubblico ironizzando e prendendo in giro una persona che sta soffrendo”.

“Cari Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi – ha scritto ancora Mara Venier – non si ironizza e si ride sul dolore e la sofferenza di una persona… siete due poveracci”.

foto: Kikapress