Tiberio Timperi si vanta di essere stato il pigmalione di Barbara D'Urso: ecco in quale programma Rai lavorarono insieme tanti anni fa

Barbara D’Urso deve il suo successo a Tiberio Timperi? Il conduttore ci scherza su e in una intervista a TV Sorrisi e Canzoni, dichiara di essere stato il suo pigmalione. Non tutti ricordano, infatti, che i due professionisti hanno lavorato insieme tanti anni fa. Ed è solo per questo motivo che Tiberio si prende il merito di aver scoperto la signora dei salotti televisivi di Canale5.

Cosa ha detto Tiberio Timperi su Barbara D’Urso

Attualmente in onda con Uno Mattina in Famiglia con Monica Setta, era stato anche al timone de La Vita in Diretta – ora condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini – affiancato da Francesca Fialdini.

Di donne, Tiberio Timperi ne ha avute diverse accanto nel corso della sua carriera e in pochi ricordano che il giornalista ha lavorato anche con Barbara D’Urso. Ebbene sì: i due condussero insieme Uno Mattina in Famiglia e Mezzogiorno in Famiglia nella stagione 1996-1997.

Sono passati ormai più di vent’anni ma evidentemente a Timperi è rimasto un bel ricordo di quell’esperienza tanto da evocarla durante una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni. E si lascia anche andare a una battuta. “Come direbbe Pippo Baudo, Barbara d’Urso l’ho inventata io!” afferma scherzosamente.

La concorrenza tra i due

Spulciano il curriculum di Barbara D’Urso, in realtà, è facile notare come la sua carriera, da attrice prima e conduttrice di successo poi, sia cominciata ben prima della collaborazione con Tiberio Timperi. La citazione della celebre collega, tra l’altro di una rete concorrente alla sua, sarà un’attestazione di stima?

Oggi, Timberi si gode il successo del suo programma del weekend, dopo il sofferto addio a La Vita in Diretta, e riserva belle parole anche per la sua attuale compagna di lavoro: “La mia collega Monica Setta non la conoscevo se non per esserci incontrati in occasione di qualche ospitata. Lei è una grande professionista. Quando parli la stessa lingua è più facile lavorare insieme”.