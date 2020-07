La rottura tra Stefano e Belen è di casa a Made in Sud

Un secondo scambio di battute su Belen, Stefano De Martino lo ha avuto con Mariano Bruno, nelle vesti di C’è Ttina.

“Floriana, calmati. Rilassati – ha esordito il comico fingendo di rivolgersi ad una persona a casa – Metti in pausa le tue ansie. È inutile che aspetti Stefano fuori la Rai, aspettalo sotto casa sua!”

Si parla sì di una certa Floriana che attende De Martino fuori dagli studi Rai di Napoli, ma in molti hanno colto in questa battuta un riferimento a Belen che in questi giorni si trova molto vicino al luogo di lavoro di Stefano De Martino. La showgirl argentina è infatti in vacanza sulla costiera amalfitana insieme al fratello Jeremias. Che sia un posto strategico d’osservazione per incontrare Stefano?

foto: Kikapress