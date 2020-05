L'acrobazia di Elisabetta Canalis su Instagram

View this post on Instagram

“ Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio! È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un’altra prospettiva! “ prof Keating -L’attimo fuggente – Uno dei film per me più belli in assoluto.