Gabriel Garko lancia frecciatina a Gabriele Rossi su Instagram?

Da quando sono apparse le foto di Gabriele Rossi e Rocco Casalino su Chi, molti utenti si sono messi alla ricerca di indizi sui social per capire la reazione di Gabriel Garko. L’attore, però, riservato com’è, sembra non far trapelare nulla, anche se qualcuno ritiene che abbia lanciato qualche frecciatina via Isntagram al suo ‘amico speciale’. È bastato un post con un semplice interrogativo a far alzare le antenne a fan e commentatori del gossip.

Foto: Kikapress