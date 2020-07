Gabriel Garko e Gabriele Rossi ancora insieme: la nuova foto fa impazzire i fan

Il web in subbuglio per la foto di Gabriel Garko e Gabriele Rossi di nuovo insieme: e Dandolo lancia una delle sue indiscrezioni...

Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono stati fotografati insieme in un ristorante al centro di Roma: i due sono al centro del gossip da diverso tempo, da quando è iniziata a circolare la voce che fra loro ci fosse più di un’amicizia.

Gabriel Garko e Gabriele Rossi insieme a Roma

Nè Garko nè Rossi hanno mai fatto coming out e Garko è stato fidanzato con diverse donne: per questo sulla presunta relazione fra Gabriele e Gabriel aleggia un fitto mistero. Anche perchè Gabriel Garko è stato per anni -ed è tutt’ora- un idolo del pubblico femminile.

LEGGI ANCHE: — Gabriel Garko e Gabriele Rossi, la dedica dell’attore su Instagram: cosa svela dopo mesi

In questa situazione già ingarbugliata ci si è messo anche Alberto Dandolo, giornalista di Oggi, che ha scritto: “Attore ha lasciato la nuova fiamma per il suo ex. Si mormora che l’attore famoso abbia lasciato la sua nuova fiamma per tornare con lo storico fidanzato. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo”

Questa indiscrezione è però uscita proprio poco prima della foto di Gabriel e Gabriele, quindi in tantissimi hanno individuato nei due la coppia di cui si parla.

I fan sono andati in visibilio per la foto, pubblicata sui social del ristorante dove i due attori hanno cenato e ripresa da moltissimi siti web: anche se non sono mai usciti allo scoperto, Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono una coppia molto amata e seguita e in tantissimi fanno il tifo per loro.

Per ora si tratta solo di indiscrezioni e chiacchiere sul web, perchè come detto nessuno dei due ha fatto coming out.

Mesi fa, Gabriel si espresse così da Barbara D’Urso, parlando di una crisi sentimentale:

“No, non ho messo la fede. Stavi parlando del mio cambiamento? La fede è stata oggetto di parecchio clamore. Perché l’ho tolta? Perché sì. Mi hanno fatto arrabbiare. Sì comunque sono ancora innamorato. Anche se devo capire ancora cos’è davvero l’amore. Alla fine ti rendi conto che essendo in 2 non sempre le cose sono corrisposte. Non devi idealizzare il rapporto. L’altra persona comunque non si è tolta la fede. Si lotta, facciamo cose, andiamo avanti”.

Chissà se le cose, nel frattempo, si sono aggiustate?