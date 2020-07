Belen Rodriguez prende in giro Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a essere al centro del gossip estivo. Entrambi sono finiti in copertina su Chi in dolce compagnia e ora la showgirl argentina lancia pure una frecciatina al suo ex. In un video pubblicato dall’amico Mattia Ferrari, Belen prende in giro Stefano, ripetendo una frase che lui aveva detto ai fan dopo le voci su una presunta relazione con Alessia Marcuzzi.

LEGGI ANCHE: — ‘È inutile che aspetti Stefano fuori la Rai’, la conduttrice Mediaset e la frecciatina a Made in Sud: De Martino imbarazzato. Guarda il video

Foto: Kikapress