Made in Sud, Stefano de Martino e le battute su Belen e la conduttrice ‘vecchiotta’: risate e frecciatine

Stefano De Martino finisce nel mirino dei comici di Made in Sud, che ne approfittano del gossip per riempirlo di battute su Belen Rodriguez.

Per Stefano De Martino sembra non esserci pace nemmeno a Made in Sud, dove le battute sulla sua ormai terminata storia d’amore con Belen Rodriguez sono ormai all’ordine del giorno. Per il conduttore torrese si tratta di una sorta di supplizio al quale i comici del programma di Rai Due contribuiscono volentieri… Ma cosa sarà accaduto stavolta in trasmissione?

Peppe Iodice: le nuove battute su Belen e Stefano De Martino

A cominciare è stato il solito Peppe Iodice, che durante la trasmissione è ormai il re delle battute su Belen rivolte a Stefano De Martino.

“Fratimo De Martino – ha esordito il comico – vieni qua, ti devo dire una cosa. Ma che hai combinato? Un’ennesima settimana in cui stai facendo solo guai! Allora! Devi smetterla! Ce lo vuoi dire a noi di Made in Sud? Che hai fatto con quella conduttrice? Ma veramente te stai magnann’ a Barbara D’Urso?”

Un riferimento al fatto che si parlava di un flirt con una conduttrice “vecchiotta” rispetto al buon Stefano, tanto è vero che Iodice ha continuato dicendo: “Mi ha chiamato la tua ex. Dici al tamarros, visto che gli piace la vecchiamma, io ho una sorella Antonella Rodriguez, che ha 75 anni. Fresca fresca. Cosa devo rispondere?”

La reazione di Stefano De Martino è stata piuttosto inusuale. “Jamme Peppe! Ti denunciano! Sarebbe la volta buona!”, ha detto il conduttore, che anche agli occhi dei telespettatori è sembrato più scocciato del solito sulla tematica.

Made in Sud: Mariano Bruno e quella frecciata a Belen

Ma non è finita qui. Un secondo scambio di battute su Belen, Stefano De Martino lo ha avuto con Mariano Bruno, nelle vesti di C’è Ttina.

“Floriana, calmati. Rilassati – ha esordito il comico fingendo di rivolgersi ad una persona a casa – Metti in pausa le tue ansie. È inutile che aspetti Stefano fuori la Rai, aspettalo sotto casa sua!”

Si parla sì di una certa Floriana che attende De Martino fuori dagli studi Rai di Napoli, ma in molti hanno colto in questa battuta un riferimento a Belen che in questi giorni si trova molto vicina al luogo di lavoro di Stefano De Martino. La showgirl argentina è infatti in vacanza sulla costiera amalfitana insieme al fratello Jeremias. Che sia un posto strategico d’osservazione per incontrare Stefano?

Foto: Kikapress