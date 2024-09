Rimini si è trasformata nel mondo magico delle Winx in occasione del Celebration Party per il ventennale con fan da oltre trenta paesi.

Migliaia di fan da oltre 30 paesi – dagli Stati Uniti al Brasile, passando per Francia, Germania, Polonia, Spagna, Olanda e Sud Africa – hanno ‘invaso’ Rimini per il 20° anniversario delle leggendarie fatine del Winx Club. La città è diventata, così, il palcoscenico del più grande evento Winx Club del 2024, con Piazza Malatesta trasformata in un’autentica Alfea per un giorno.

L’evento, organizzato da Rainbow in collaborazione con il Comune di Rimini, ha reso omaggio a una delle serie TV più amate a livello mondiale, creata dal visionario Iginio Straffi, che ha fatto sognare più di una generazione. La data imperdibile per festeggiare Bloom, Stella, Flora, Musa, Aisha e Tecna i fan è stata il 31 agosto e ha regalato magia, avventure e amicizie. E l’affluenza di pubblico ha dimostrato, una volta di più, l’indissolubile legame tra le Winx e una community che continua a crescere.

“Ogni volta mi emoziona tantissimo incontrare i fan che da anni seguono Winx Club e che vengono da tutto il mondo proprio per celebrare le nostre fate”, commenta il creatore Iginio Straffi, Fondatore di Rainbow. “Questo è il regalo e la soddisfazione più grande che si possa avere: l’amore e l’affetto dei fan che ci seguono ovunque! Ognuno di loro ha un paio di ali invisibili, pronte a portarli a spiccare il volo e a raggiungere i propri sogni!”.

Da Rimini alla nuova serie del 2025

Soddisfazione anche da parte delle autorità riminesi. “Non può essere casuale che il compleanno di questa vera e propria ‘eccellenza italiana’ sia stato celebrato in una città magica come Rimini”, ha osservato Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini. “In un luogo che, non a caso, abbiamo scelto di identificare come ‘piazza dei sogni’, accanto al Fellini Museum, ispirato alla poetica di un regista che ha fatto della fantasia una delle essenze del suo cinema. Una collaborazione che crediamo non sarà estemporanea, perché con il mondo dei cartoon e del cinema Rimini ha una storia e un futuro”.

La giornata è stata un susseguirsi di emozioni, con spettacoli dal vivo, concerti, proiezioni, mostre, sfilate ed esibizioni. Il pubblico, composto dai giovani di oggi e dai bambini di ieri, ha cantato e ballato sulle note delle canzoni iconiche della serie, immerso in un’atmosfera fiabesca. Ma il momento più emozionante è stato senza dubbio l’anticipazione di una parte della nuova serie, che debutterà su Rai in Italia e su Netflix nel mondo nel 2025. Il reboot, mostrato in anteprima a Rimini, ha suscitato entusiasmo e stupore tra i presenti, aggiungendo ulteriore magia a una giornata davvero unica.

