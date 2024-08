Melpignano si prepara ad accogliere il popolo della Notte della Taranta: ecco come raggiungere la location del Concertone e vivere l’evento in sicurezza.

Il megapalco che ospiterà il Concertone de La Notte della Taranta prende forma e il conto alla rovescia è agli sgoccioli. Sabato 24 agosto Melpignano vivrà la serata più lunga dell’anno, questa volta anche in diretta tv su Rai3 e Rai Radio 2 dalle 21:20 con la conduzione di Ema Stokholma. Il Concertone che infiamma l’estate salentina sarà, come sempre, a ingresso libero nel piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani. Ma come arrivarci? Ecco tutte le informazioni utili per partecipare e vivere al meglio l’evento.

Per chi sceglie treno e bus

Ferrovie Sud Est, vettore ufficiale della Notte della Taranta 2024, ha previsto collegamenti straordinari sia in treno che in bus. Sul sito ufficiale di FSE tutti i dettagli su orari e località di partenza dei treni speciali e dei bus. Anche quest’anno, Busforfun e Parkforfun sono mobility partner dell’evento, offrendo un servizio dedicato per rendere l’esperienza degli spettatori il più serena possibile.

Foto da Ufficio Stampa

In particolare, Busforfun mette a disposizione oltre 10 linee di autobus dedicate, coprendo 8 regioni (Puglia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Marche, Lazio). Per oltre 45 punti di carico tra cui scegliere per raggiungere Melpignano. L’area riservata ai pullman dista circa 800 metri dall’area concerto. Si consiglia di arrivare entro le 19:00, poiché l’evento inizierà alle 21:00.

Per chi arriva in auto

Parkforfun gestirà tre grandi aree di sosta (Z.I. Melpignano, Z.I. Corigliano, Cimitero Cursi), con oltre 30.000 posti auto e 200 posti autobus, destinati a più di 10.000 spettatori. Questa organizzazione mira a ridurre il traffico e a incrementare la sicurezza e la sostenibilità dell’evento.

I parcheggi saranno attivi a partire dalle 14:00 di venerdì 23 agosto per le prove e sabato 24 agosto per il Concertone, con chiusura prevista orientativamente per le ore 20:00. Questi i varchi e gli accessi relativi:

Z.I. Melpignano

Varco SUD Accesso al varco: SS16 – uscita CURSI presso Autosat

Varco NORD Accesso al varco: SS16 – uscita Z.I. MELPIGNANO presso Conad

Varco OVEST Accesso al varco: SS16 – uscita Z.I. presso Gallipoli

L’accesso dei mezzi pesanti (camper, caravan, bus, minibus) è consentito esclusivamente dal Varco Sud.

LEGGI ANCHE: — Couscous Unplugged 2024, i protagonisti della festa a cielo aperto di fine estate

Z.I. Corigliano

Unico Varco: SP35, uscita CASTRIGNANO Z.I. c/o via Degli Artigiani

Cimitero Cursi

Unico Varco: SP36 di fronte al Cimitero di Cursi, servito da un servizio shuttle attivo dalle 16:00 alle 02:00.

Per le persone con disabilità, AbilFesta offre servizi dedicati per garantire un’esperienza sicura e autonoma durante il concertone. Per prenotare, occorre compilare e inviare il modulo di iscrizione. Entro 48 ore dall’evento, si riceverà via email un badge di accesso gratuito e tutte le indicazioni necessarie. AbilFesta fornisce inoltre cuffie antirumore, ausili alla mobilità e un trasferimento in veicolo elettrico dall’area parcheggio all’area concerto.

Il Piano Sicurezza per il Concertone

Oltre 400 unità tra forze di polizia, protezione civile, vigili del fuoco e personale di sicurezza saranno impiegate per garantire la sicurezza dell’evento. La regia del piano di sicurezza è affidata a una control room interforze, supportata da un sofisticato sistema di videosorveglianza in sinergia con il Centro Operativo Comunale.

Per la serata è previsto un dispositivo di cinturazione dell’anello esterno che racchiude l’area dell’evento (vigilata dagli stewards) con sei varchi presidiati da Forze di Polizia e rafforzate dalla presenza di new jersey. Questo dispositivo viene integrato dai prevarchi presidiati esclusivamente da personale della Polizia Locale insieme a personale volontario della Protezione Civile.

Sotto il profilo della safety, è previsto un Campo sanitario in cui opereranno oltre 200 volontari della Croce Rossa Italiana e il personale medico e infermieristico del 118 per far fronte alle emergenze urgenze in ambito sanitario. Nell’area campo sono disponibili circa 25 posti letto per le degenze e diverse postazioni di assistenza di primo e secondo livello.

Foto da Ufficio Stampa

Ci sarà, infine, un presidio fisso dei Vigili del Fuoco collocato in via Roma e supportato da elementi mobili.

Ultimo ma non meno importante, cosa portare e cosa no al Concertone? Questo il vademecum definitivo:

VIETATI

Vetro

Bombole spray

Borse e zaini di grandi dimensioni

Stick per selfie

Attrezzatura video-fotografica professionale

Sedie e sgabelli

Coltelli multiuso

Aste

Ombrelli

PERMESSI (e consigliati)

Tamburello

Passione

Immagini da Ufficio Stampa