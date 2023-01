Looking for eARTh, in mostra gli obiettivi dell’agenda 2030

Prosegue fino al 31 gennaio a Valmontone Outlet l’esposizione Looking for eARTh, l’iniziativa artistica nata dalla collaborazione tra Earth Day Italia e Looking for Art lanciata ufficialmente lo scorso marzo in occasione della presentazione delle iniziative a supporto della Giornata Mondiale della Terra.

Earth Day Italia – la sede italiana della ONG riconosciuta dal Segretariato Generale dell’ONU che celebra la Giornata Mondiale della Terra il 22 aprile – ha sviluppato il progetto in collaborazione con Looking For Art https://lookingforart.it, una factory milanese dedicata alla diffusione dell’arte contemporanea con un approccio etico e sostenibile, che rappresenta 100 artisti di arte contemporanea (pittura, scultura, fotografia) sotto i 35 anni.

Looking For Art ha selezionato all’interno del proprio ampio repertorio 3 opere rappresentative di ciascuno dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 https://unric.org/it/agenda-2030 per un totale di 51 opere realizzate da 38 artisti.

L’esposizione di queste opere, ospitata all’interno del Valmontone Outlet è stata promossa da DWS GRUNDBESITZ GMBH (proprietà) e Promos (società di gestione). Le opere – principalmente fotografiche e pittoriche – potranno essere inoltre acquistate e parte del ricavato verrà devoluto alla Onlus, confluendo nel progetto “Un Bosco per la Terra!” nel millenario comune di Tuscania in provincia di Viterbo.

La mostra resterà in esposizione fino al 31 gennaio 2023 e sarà arricchita da laboratori a tema per bambini e dalla proiezione di contributi video inerenti i 17 obbiettivi dell’Agenda 2030.

“Siamo veramente felici di questa collaborazione con il collettivo di Looking For Art – Commenta Pierluigi Sassi, Presidente di Earth Day Italia – L’arte è in grado di portare in un attimo messaggi potenti e dirompenti che possono smuovere le coscienze e far scattare quella scintilla in grado di produrre cambiamento. Per questo, dalla musica alla fotografia, ci piace lavorare con artisti ispirati e sensibili a temi così importanti. Già qualche anno fa, in occasione dell’ultimo Giubileo, lanciammo la campagna “La bellezza salverà il mondo, salviamo la bellezza” per richiamare all’urgenza di ritrovare il bello e il buono del nostro rapporto con la vita e con la natura. Oggi con il progetto Looking for eARTh rinnoviamo il nostro impegno e condividerlo con dei partner così giovani e creativi ci fa particolarmente piacere”