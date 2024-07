Brand for the City e Fondazione SportCity presentano ‘Lo sport che connette, prima iniziativa nazionale di rigenerazione urbana a tema sport.

Brand for the City e Fondazione SportCity lanciano l’iniziativa Lo sport che connette, prima iniziativa nazionale di rigenerazione urbana a tema sport. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere la riqualificazione urbana di spazi pubblici all’aperto da destinare alla pratica sportiva, libera e gratuita, a beneficio di tutti i cittadini. Il primo passo è la mappatura nazionale dei luoghi, spazi e impianti sportivi all’aperto che potrebbero essere oggetto di rigenerazione.

Quindi, si procederà rilanciando un invito alla partecipazione ad aziende e brand che volessero adottare un progetto specifico di Sport Urbanism. L’iniziativa nasce dal presupposto che il diritto allo sport è sancito dall’articolo 33 della Costituzione. A questo sono stati aggiunti i seguenti commi: “La Repubblica riconosce e favorisce il diritto allo svolgimento dell’attività sportiva e ricreativa”.

Ciò nonostante, gli ultimi studi e ricerche vedono l’Italia tra gli ultimi paesi OCSE per disponibilità di spazi sportivi gratuiti. I dati dell’Osservatorio Valore Sport (febbraio 2024) redatto da The European House Ambrosetti rilevano che gli impianti sportivi attivi sul territorio sono il 22% in meno della media europea. Non solo, ma il 44% risulta obsoleto perché costruito negli anni ’70 e ’80 e l’8% (nel Mezzogiorno fino al 20%) non sono effettivamente utilizzabili.

Inoltre, il rapporto dell’Osservatorio evidenzia anche la sedentarietà dei bambini. Da questo punto di vista l’Italia si posiziona come peggior Paese OCSE, con un tasso del 94,5% di bambini tra 11-15 anni che non raggiungono un adeguato livello di attività fisica (rispetto a una media OCSE dell’86,3%). Per Claudio Bertona, CEO di Brand for the City “è tempo di dare la possibilità di tornare a giocare e fare sport all’aperto. Sapendo di trovare, magari sotto casa, luoghi accoglienti e sicuri, in cui riconnettersi con la propria comunità”.

“Quando associazioni, enti o fondazioni si uniscono al privato per realizzare qualcosa di utile, se non addirittura necessario, per il benessere dei cittadini, la sfida è vinta in partenza. L’iniziativa che abbiamo lanciato insieme a Brand for the City è semplice quanto innovativa”. Così Fabio Pagliara presidente di Fondazione SportCity.

