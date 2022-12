‘Magic Xmas’, il Natale di Bise e Sara di Sturco su DeAJunior

L’atmosfera di Natale arriva su DeAJunior il 22 dicembre con ‘Magic Xmas – Piccolo Coro in concerto’, appuntamento delle feste condotto da Bise e Sara di Sturco. La nostra intervista.

L’atmosfera del Natale passa anche attraverso la musica e per questo DeAJunior (canale 623, Sky) propone un appuntamento speciale in vista delle feste. Giovedì 22 dicembre, alle 19:30, va in onda Magic Xmas – Piccolo Coro in concerto con la conduzione dei creator Bise (Valentino Bisegna) e Sara di Sturco. Ad accendere lo spirito festivo è il Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, diretto da Sabrina Simoni e affiancato dall’asinello Nunù impegnato nella rocambolesca impresa di diventare una renna. Ci riuscirà?

Bise e Sara, neogenitori, si muoveranno tra musica, balletti e challenge natalizie insieme al Piccolo Coro “Mariele Ventre”. E accoglieranno tra gli ospiti anche Margot Sikabonyi, volto di DeAJunior che porterà un tocco di mindfulness in tutte le case. “Ci saranno tante stories, le canzoni dello Zecchino D’Oro e le canzoni natalizie”, ci raccontano i due conduttori. “Inoltre abbiamo cantato noi: abbiamo registrato più di una canzone, come Il caffè della Peppina e Il valzer del moscerino!”.

Screenshot intervista

“È stato bellissimo”, proseguono Bise e Sara. “È stata un’esperienza molto emozionante, sia per il luogo in cui eravamo perché è l’Antoniano è un posto importante. C’è una mensa che accoglie chi ne ha bisogno ed è solo. Non possiamo che invitarvi a seguirci insieme a tutta la famiglia, sul divano, con la copertina e una bella tazza di tè ”.

Ma cosa rappresenta il Natale per la coppia di creator’ “Partiamo dal presupposto che io sono un’amante folle, ma proprio folle, del Natale”, afferma sicura Sara di Sturco. “Pensate che quando ci siamo messi insieme era il mese marzo e già mi diceva che non vedeva l’ora fosse dicembre per fare i biscottini di Natale!”, interviene sorridendo Bise. “Il Natale è sicuramente una cosa che noi amiamo ed è anche una cosa ci lega molto perché l’abbiamo sempre vissuto bene, fin dall’infanzia”.

Logo da Ufficio Stampa DeAJunior

LEGGI ANCHE: — Gabriele Vagnato conduce ‘Music Distraction’: «Un programma per tutti»

“Abbiamo ricordi belli e vogliamo tramandarli anche a nostro figlio (Martino, ndr). Sarà un momento importante non solo per i regali e il cibo ma anche per l’atmosfera, come momento di unione in cui la famiglia si ferma e si unisce senza dover correre”, concludono Bise e Sara. “Quindi, ragazzi, non potete odiare il Natale anche perché a Natale siamo tutti più buoni!”.

Magic Xmas – Piccolo Coro in concerto è una produzione originale KidsMe, la Children Content Factory del Gruppo De Agostini Editore. Il programma è scritto da Cristiana Magri. Per Antoniano hanno collaborato: Francesco Armellin, Marina Calivi, Angela Senatore.

Logo da Ufficio Stamo DeAJunior