Francesca Michielin ci regala un’inedita versione di ‘Un’Estate Fa’ (feat. Altarboy): tutto sulla colonna sonora della serie Sky Original.

Arriva su Sky il 6 ottobre Un’Estate Fa e il celebre brano che dà il titolo alla serie vanta una nuova interpretazione di Francesca Michielin. La nuova serie Sky Original prodotta da Sky Studios e da Fabula Pictures ha per protagonisti Lino Guanciale e Filippo Scotti. Un’estate come solo quelle vissute da ragazzi viene di colpo interrotta da una tragedia inspiegabile: la scomparsa di una ragazza. Un mistero che dal 1990 arriva ai giorni nostri, quando un corpo viene inaspettatamente ritrovato. Quello di Arianna, l’amore disperato di Elio. Che è il principale sospettato del suo omicidio, 30 anni dopo.

Marcatamente nostalgica è anche la colonna sonora della serie. Accanto alle musiche originali composte da Michele Braga, comprende infatti tantissime delle hit degli anni ’80 e ’90. Il risultato è una playlist imperdibile – curata da Valerio Errico e da Marco De Angelis e già disponibile su Spotify – che è un vero e proprio tuffo nel passato e mette in fila tantissime delle meravigliose hit delle estati di quegli anni: da Bette Davis Eyes di Kim Carnes agli a-Ha di Take on me, i Depeche Mode di Enjoy the Silence, i Tears for Fears di Shout. E ancora, tra le altre, The Power of Love dei Frankie Goes to Hollywood, Amore Disperato di Nada, Un’estate italiana di Edoardo Bennato e Gianna Nannini e, ovviamente, Un’estate fa.

Un’Estate Fa: la versione di Francesca Michielin (feat. Altarboy)

Del celebre brano di Franco Califano che dà il titolo alla serie Sky Original, in Un’Estate Fa trovano spazio sia l’amatissima versione di Mina che una sorprendente cover inedita realizzata apposta per la serie da Francesca Michielin (feat. Altarboy). «Reinterpretare questo grande classico della musica italiana è stato divertente e stimolante. – ha commentato la Michielin – Un’Estate Fa è stata riproposta in tantissime versioni e questa, così fresca e dal sapore anni ’80, mi piace particolarmente. Collaborare con gli Altarboy è stato per me un grandissimo onore, amo le loro produzioni. Sono davvero felice di aver preso parte a questo progetto, una bellissima serie con un cast meraviglioso».