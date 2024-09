Venerdì 13 e sabato 14 ottobre, l’Arena di Verona accoglie i TIM Music Awards trasmessi in prima serata su Rai1. Alla conduzione Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

I TIM Music Awards diventano maggiorenni e festeggiano i loro primi 18 anni con un doppio appuntamento venerdì 13 e sabato 14 settembre. L’evento si terrà all’Arena di Verona e sarà trasmesso in prima serata su Rai 1. Confermati alla conduzione Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per la tredicesima volta insieme a consegnare i prestigiosi premi della musica italiana.

Le due serate promettono momenti carichi di emozioni e sorprese, con le stelle della musica pronte a regalare al pubblico performance esclusive. A una settimana dallo show, ecco annunciato il cast completo. A salire sul palco nel corso delle due serate, saranno: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, Big Mama, Bresh, Capo Plaza, Clara, Club Dogo, Coez.

Logo da Ufficio Stampa

E ancora: Elodie, Emis Killa, Emma, Fiorella Mannoia, Frah Quintale, Gaia, Geolier, Gianna Nannini, Gigi D’Alessio, Il Tre, Il Volo, Irama, Kid Yugi, Lazza, Loredana Bertè, Mahmood, Massimo Pericolo, Max Pezzali, Mida, Negramaro, Noyz Narcos. Infine: Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rhove, Riccardo Cocciante, Ricchi e Poveri, Rose Villain, Salmo, Tananai, Tedua, The Kolors, Tony Effe, Umberto Tozzi. Si aggiunge anche la partecipazione di Pio e Amedeo, Stefano De Martino e Andrea Delogu.

Anche quest’anno, verranno premiati gli album certificati Oro, Platino e Multiplatino secondo FIMI/GFK, e i singoli Multiplatino, oltre alle Certificazioni SIAE per eventi e tour con oltre 100.000 spettatori. Sarà inoltre premiato l’artista che meglio rappresenta i valori de La Forza Delle Connessioni.

LEGGI ANCHE: — ‘Perduto’ è il nuovo singolo di Ornella Vanoni in attesa dell’album ‘Diverse’

Prodotti da FriendsTv per Rai, i TIM Music Awards vedranno TIM come title sponsor con la TIM Data Room nel backstage dell’Arena di Verona per svelare trend e curiosità. Radio ufficiali dell’evento saranno Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana.

Foto d a Ufficio Stampa