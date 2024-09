Dopo il successo della prima stagione, martedì 10 settembre torna in prima serata su Rai2 il game show ‘The Floor’ con Ciro Priello e Fabio Balsamo.

Dopo l’ottima accoglienza della prima stagione andata in onda lo scorso inverno, dal 10 settembre al 15 ottobre alle 21.20, in prima serata su Rai2, torna The Floor. Il quiz ideato da John De Mol, che ha conquistato anche il pubblico internazionale, riparte con la conduzione di Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, amatissimi dal pubblico giovane per i loro sketch sui social.

E proprio sui canali social, i due hanno regalato una clip – già diventata virale – che li mostra in una simpatica ‘crisi’ mentre discutono come una coppia in disaccordo, con il tema dei programmi tv al centro della conversazione. Ma niente paura: il tutto si risolverà martedì 10 settembre. Non davanti a un falò, ma su un gigantesco pavimento LED, dove 100 concorrenti si sfideranno per un montepremi di 100 mila euro.

Il gioco

Logo da Ufficio Stampa

Un campo da gioco gigantesco, 100 concorrenti, 100 categorie diverse e un montepremi di 100 mila euro in palio. A disposizione solo 45 secondi. Alla fine, ne rimarrà soltanto uno. Questi gli ingredienti di The Floor, in cui 100 concorrenti si affrontano in un’intensa battaglia di quiz, ciascuno assegnato a una casella del grande pavimento LED e a una propria categoria.

A turno, i partecipanti sfidano uno dei vicini in un rapidissimo duello: chi perde è eliminato, mentre il vincitore conquista la casella dell’avversario, espandendo il proprio territorio. Il concorrente che, dopo 99 duelli, riuscirà a dominare l’intero campo da gioco, si aggiudicherà il premio finale.

Condotto dal dinamico duo Ciro Priello e Fabio Balsamo, The Floor è un game show di cultura generale pensato per tutta la famiglia. I protagonisti sono esperti in diverse materie, che spaziano dalle più impegnative alle più curiose, e i duellanti si sfidano sulla specialità dello sfidante scelto, mettendo alla prova le loro conoscenze. Alla fine di ogni puntata, chi avrà conquistato più riquadri si porterà a casa un premio in denaro.

The Floor è un programma di Angelo Ferrari, scritto insieme a Cristina Limon, Marta Marelli, Paolo Cucco, Matteo Corfiati, Simone Di Rosa e Francesca Di Benedetto. Prodotto in collaborazione con Blu Yazmine, il format originale è creato da John De Mol e distribuito da Talpa Studios.

Immagini da Ufficio Stampa