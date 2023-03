È partito il nuovo viaggio di ‘Pechino Express’, con nove coppie lungo la via delle Indie. Fra loro anche Caroline Stramare e Barbara Prezia: intervista alle Mediterranee.

Dal 9 marzo, ogni giovedì, l’appuntamento in prima serata su Sky Uno (in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go) è con Pechino Express. In rotta lungo la via delle Indie, l’adventure game attraverserà India, Borneo malese e Cambogia mettendo a dura, anzi durissima, prova le coppie in gara. Fra loro ci sono Le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia, che abbiamo incontrato alla vigilia della messa in onda.

“Io ero felice, entusiastissima! Mi dovevo assolutamente preparare mentalmente”. Questa la prima reazione al limite dell’incredulità della 31enne modella e artista di origini albanesi. Medesima la sensazione per la compagna di viaggio, Miss Italia 2019, che confessa: “Ero incredibilmente entusiasta. Mi sono sempre detta che Pechino Express sarebbe stato probabilmente l’unico reality che avrei fatto perché l’ho sempre visto e considerato come quello più trasparente, limpido e vero. E confermo, è tanto vero!”.

Foto da Ufficio Stampa Sky

A mettere in difficoltà maggiormente Barbara Prezia sono state le prove di forza. Spiega: “Sono dure, perché comunque io sono abbastanza esile e piccolina, anche rispetto a Carolina. E non allenandomi mai, ero una schiappa… per fortuna c’era lei perché ci siamo tanto compensate”. “Probabilmente io l’ho aiutata da un punto di vista fisico mentre, per me, Barbara è stata molto necessaria da un punto di vista mentale”, prosegue Stramare. “In una coppia di donne che sono amiche e non sorelle è stato più difficile tutto. Dovevamo capirci e metterci nei panni l’una dell’altra. Non sempre era semplice”.

E non sono mancati altri tipi di paure. “Beh, io temevo tantissimo il cibo che mi aspettava – spiega Prezia – e le poche ore di sonno, la stanchezza. Senza queste due cose io non posso affrontare niente!”. Aggiunge Carolina: “avevo paura dell’adattamento perché ci siamo ritrovate in condizioni estreme e prima di partire non avrei mai pensato di riuscire a convivere con quello con cui ho convissuto nel percorso di Pechino Express”.

Ad accompagnare Le Mediterranee lungo la via delle Indie una voce precisa, quella di Lana Del Rey. “Ci rappresenta molto, sotto tanti aspetti lei. È black and white come noi: ha un lato oscuro ma brilla e sa donare felicità. Abbiamo avuto occasione di sentirla un po’ in giro e ci ha trasmesso tanta serenità, è stata un po’ un appiglio in quelle situazioni in cui cerchi quello che ti fa pensare un po’ a casa”. “E poi Barbara canta – prosegue Carolina Stramare – più volte mi ha parlato di questa artista e sentirla ci ha fatto ritornare un po’ con la mente qua”.

Foto da Ufficio Stampa Sky / Kikapress