ARTE.TV presenta “What the Punk!”, un documentario esclusivo che esplora l’ascesa, la caduta e il futuro degli NFT

È una delle forme d’arte più controverse degli ultimi vent’anni e un mercato estremamente volatile, ma è anche un argomento attuale, una immensa opportunità di monetizzazione e un vero e proprio status symbol. Parliamo di NFT, Non Fungible Token, al centro di un docu-film in onda su arte.tv dal titolo “What the Punk!”, co-prodotto dal collezionista italiano famoso in tutto il mondo, TokenAngels, che racconta storie di creatori e artisti nel mondo degli NFT, l’ascesa impetuosa e la conseguente crisi disastrosa.

“What the Punk!”, ascesa e declino degli NFT

La narrazione si concentra su Matt Hall e John Watkinson, due programmatori che nel 2017 hanno creato i CryptoPunks, avatar digitali unici generati casualmente e distribuiti gratuitamente sulla blockchain, che hanno raggiunto volumi di scambio miliardari entrando nella storia dell’arte digitale. Dall’altra parte della barricata, troviamo invece ROBNESS, uno street artist che usa la blockchain come forma di protesta contro il sistema finanziario tradizionale.

Le loro storie si intrecciano quando ROBNESS, stanco della speculazione nel mercato degli NFT, decide di acquistare e distruggere un CryptoPunk come protesta contro gli speculatori. Questo gesto attira l’attenzione del Museo Pompidou di Parigi, che decide di esporre le loro opere, segnando un momento significativo per la CryptoArt.

Non c’è alcun dubbio che gli NFT, nati nel 2014 con il minting di “Quantum” di Kevin McCoy, abbiano rivoluzionato il mondo dell’arte digitale e offerto nuove opportunità di monetizzazione e collezionismo. Tuttavia, questo settore ha anche mostrato una forte volatilità: dopo aver raggiunto il picco economico nel marzo 2021, ha registrato un calo del 90% nell’aprile 2023, sollevando dubbi sulla sua stabilità e sulle sue sfide future.

“What the punk!” approfondisce queste dinamiche attraverso le voci dei pionieri della CryptoArt che condividono le loro esperienze e il loro impatto sul mondo dell’arte digitale. Il film su arte.tv è stato co-prodotto da TokenAngels, uno dei principali collezionisti di arte digitale, noto in tutto il mondo per possedere alcuni degli NFT più importanti di sempre, come HomerPepe e BOOUUSEGG.

“What the Punk!” è disponibile su ARTE.TV e sul sito ufficiale WhatThePunk.xyz, ed è diretto da Hervé Martin Delpierre, scritto da Hervé Martin Delpierre e Marc Lustigman, e prodotto da Marc Lustigman e Noam Roubah.

Foto: courtesy of Darjeeling Prod