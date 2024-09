Isle of MTV Malta 2024 arriva in tv: dove e quando vedere il concerto con in line up Nelly Furtado, Raye e DJ Snake.

C’è qualcosa di nostalgico e, nello stesso tempo, immanente nella forza di Isle of MTV Malta. Nato nel 2002 come festival itinerante, l’evento – gratuito – dal 2007 fa tappa fissa a La Valletta: una bolla che ricorda i fasti di MTV e la mission dell’emittente, indifferente al tempo e alle trasformazioni discografiche.

Siamo stati a Malta quest’estate per assistere al concerto dal vivo. Sul palco si sono alternati Nelly Furtado (già protagonista dell’edizione del 2012), Raye e DJ Snake. Una line up di tutto rispetto che ha mescolato generi e mood. Nelly Furtado ha dato infatti il via alle danze con le sue hit, ma non ha mancato di presentare al pubblico i suoi singoli più recenti come Corazón con Bomba Estéreo. La giovane promessa Raye ha invece incantato la nutrita folla con la sua voce e la sua vena blues. Compito di DJ Snake – come da tradizione – chiudere il sipario con musica dance e dj set.

Isle of MTV Malta: dove vederlo in tv

Isle of MTV Malta non tradisce il suo format e non si lascia incantare dal contorno. Del resto, negli ultimi anni, a Fosos Square si sono alternati artisti del calibro di Jason Derulo, Martin Garrix, Bebe Rexha, Ava Max e Hailee Steinfeld. Se girate per le strade de La Valletta, difficilmente troverete detrattori tra gli abitanti: l’appuntamento estivo è tappa fissa per giovani, famiglie e fan di ogni età. Una celebrazione della musica che mette insieme ascoltatori differenti accomunati dalla voglia di far festa. Lo spirito di MTV – che in altre parti del mondo è andato via via a perdersi – qui mantiene intatta la sua integrità: è una magia.

E, come nelle migliori tradizioni, sarà possibile vedere il concerto di Isle of MTV malta 2024 anche in tv. Lo show andrà infatti in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV MUSIC (canale 132 e 704 di Sky e in streaming su NOW) sabato 14 settembre dalle 21.00. Inoltre, sarà disponibile successivamente su Paramount+.