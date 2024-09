Warner Music Italy lancia ‘Il mondo di Marmò’ dedicato ai più piccoli per avventure musicali e insegnamenti sul valore dei sogni.

Warner Music Italy presenta Il mondo di Marmò, nuovo e coinvolgente format per bambini che coniuga intrattenimento e musica, trasmettendo valori importanti come l’amicizia e la perseveranza. Protagonista è Marmò, simpatica marmotta che sogna di diventare musicista ed è sempre pronta a vivere avventure tra note e colori. La sua peculiarità? A differenza dei suoi simili, non va mai in letargo proprio perché troppo impegnata a inseguire il suo sogno.

Con la sua energia contagiosa, Marmò ha trasformato la sua tana in un allegro studio musicale, dove incontra Giulia, una fata curiosa e dotata di una splendida voce. Insieme, nonostante le difficoltà di Marmò con i suoi “buffi fischi”, cantano e vivono avventure all’insegna della creatività e dell’amicizia.

Il cuore del progetto è insegnare ai bambini a non smettere mai di inseguire i propri sogni e a non sottovalutare le passioni altrui. Giulia e Marmò, infatti, mostrano ai piccoli spettatori l’importanza di sostenersi reciprocamente, senza sentirsi inadeguati o scoraggiati dalle difficoltà.

Ispirato alla tradizione dei grandi puppet show, Il mondo di Marmò è ideato e prodotto da Story Farm, specializzata in contenuti per bambini. La regia è di Luca Cepparo, mentre Marmò è animato da Mattia Ferretti, performer con esperienza nei parchi divertimento, e Giulia è interpretata dalla cantante e attrice Giulia Mattarella.

Tra gli autori del progetto figurano Fausto Vitaliano, noto per i suoi lavori su fumetti e programmi per ragazzi, e Valentina De Poli, ex direttrice di Topolino e grande esperta di contenuti kids e teens.

Guarda ora Il mondo di Marmò

Il primo episodio è online sul canale YouTube dedicato, con nuove puntate disponibili ogni mercoledì alle 07:00

