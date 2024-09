In occasione del ritorno del suo one man show, Maurizio Crozza veste i panni di Gennaro Sangiuliano all’indomani dell’intervista tv.

Torna in tv Maurizio Crozza, protagonista del one man show Fratelli di Crozza, in onda con la nuova stagione da venerdì 27 settembre in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+. L’artista più camaleontico della tv è pronto, dunque, a regalare al pubblico satira a volontà nel programma che si è confermato tra i titoli più visti del venerdì sera.

E in occasione della ripartenza, non poteva mancare il ritorno della straordinaria maschera di Gennaro Sangiuliano, al centro in questi giorni della scena mediatica. Il Ministro della Cultura torna così sul caso Boccia dopo l’intervista rilasciata al Tg1:“Io mi sarei dimesso, ma quella bionda voleva umiliarmi. No, non la Boccia… la Meloni! Quella è cattiva più cattiva dei comunisti. Ma che figura mi ha fatto fare al Tg1­­? E più che cattiva…è quello che le ha detto De Luca, tutto attaccato”.

LEGGI ANCHE: — Camila Cabello: live esclusivo a Lisbona per Apple Music, quando vederlo

Fratelli di Crozza sarà visibile anche in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni. Lo show è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia.

È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Produttore Esecutivo, Patrizia Sartori.

Immagini da Ufficio Stampa