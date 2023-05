Al via su NOVE dal 15 maggio la nuova stagione di ‘Cash or Trash – Chi offre di più?’ condotta da Paolo Conticini. Lo abbiamo incontrato sul set: l’intervista.

Torna su NOVE, da lunedì a venerdì nella fascia preserale alle 19:30, Cash or Trash, programma tv sulle aste vintage che ha già conquistato un’ampia fascia di pubblico. Prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery, lo show conferma la squadra di mercanti e collezionisti guidata da Paolo Conticini che abbiamo incontrato proprio sul set. “Questo programma piace al pubblico perché è un insieme di tante cose”, ci racconta il presentatore.

“Io lo definisco un po’ come il Portobello giovane, dove le persone vengono a portare delle storie e degli oggetti che incuriosiscono gli spettatori”, prosegue. “È un programma che fa fare delle domande. Perché ognuno di noi a casa ha un oggetto che ci fa pensare a qualcosa, magari ci è stato regalato o lo abbiamo trovato per caso… e ci domandiamo quanto possa valere. E poi è una trasmissione che, oltre a divertire, dà tante informazioni culturali”.

“Io non sono un collezionista – confessa Conticini – più che altro sono un accumulatore seriale e gli oggetti che ho non so se siano oggetti di valore. Hanno sicuramente un valore affettivo però questo non conta. O meglio conta solamente per me quindi non credo di possedere oggetti di valore da sottoporre ai mercanti”.

E a proposito dello spaccato d’Italia che Cash or Trash racconta, il conduttore osserva. “Qui passano tutti i tipi di Italia se si può dire così. Dalla persona semplicissima alla persona altolocata. E quindi, vediamo dall’oggetto banalissimo all’oggetto più curioso, da quello più stravagante a quello più chic. Quindi ogni volta che arriva un venditore c’è la curiosità appunto di scoprire una storia, di scoprire la provenienza e il valore di quell’oggetto. Quindi, da qua è passato di tutto. E non anticiperò mai, neanche sotto tortura qual è l’oggetto più stravagante di questa stagione però ne passeranno proprio tanti. E alcuni faranno anche tanto ridere”, promette Paolo Conticini.

Sulla fascia oraria dello show, che entra nelle case degli italiani all’ora di cena, il conduttore osserva: “è una bella fascia ma soprattutto una fascia abbastanza difficile perché ci scontriamo coi TG. Quindi, è un orario difficile però abbiamo preso tanto pubblico e questo ci dà particolarmente soddisfazione. È il momento in cui le famiglie si riuniscono a casa e il nostro pubblico è fatto di tutte le età, dal bambino piccolo fino alla persona più anziana. E questa, ripeto, è una soddisfazione enorme”.

La nuova stagione di Cash or Trash – Chi offre di più? Viene rilasciata ogni settimana in anteprima streaming su discovery+ con 5 episodi disponibili in visione binge prima della messa in onda sul Nove (al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky canale 149 e tivùsat canale 9).

