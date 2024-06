Al via la nuova stagione di ‘Camper In Viaggio’, condotta da Tinto e Lorella Boccia su Rai1 per raccontare l’Italia in maniera inedita.

Motori accesi per la nuova edizione di Camper In Viaggio, il programma itinerante dell’estate di Rai1 che racconta l’Italia in compagnia di veri camperisti, a bordo dei loro camper. Al via lunedì 3 giugno e in onda fino al 6 settembre sulla rete ammiraglia dalle 11.30 alle 12.00, il programma vede alla conduzione Tinto e, new entry, Lorella Boccia.

Foto da Ufficio Stampa

La conduttrice debutta nel day time e per la prima volta approda su Rai1 nel ruolo di presentarice dopo diverse prime e seconde serate alla conduzione tra Mediaset, Discovery e Rai. Ma l’esperienza nel day time non le è nuova. Già nel 2018, infatti, ha condotto la striscia quotidiana del talent Amici, programma che l’ha lanciata in televisione prima come concorrente e poi come presenza nel cast fisso.

LEGGI ANCHE: — Elodie, ‘Black Nirvana’ è il singolo per l’estate in attesa degli stadi nel 2025

Un ritorno dopo una piccola pausa e l’ultima esperienza da conduttrice in diretta nella prima serata di Rai2 con Made in Sud assieme a Clementino. In Camper In Viaggio i conduttori si metteranno in gioco in un programma fresco e dinamico. Ad animare lo spirito del programma è, infatti, la voglia di approfondire, grazie a missioni quotidiane affidate dal “Professore” Umberto Broccoli per scoprire luoghi, prodotti artigianali e sport estivi. Si parte da Alghero alla scoperta di Capocaccia, La Pelosa e l’isola dell’Asinara.

Camper In Viaggio nasce da una idea di Angelo Mellone e Marco Zampetti conducono Tinto e Lorella Boccia con la partecipazione di Umberto Broccoli. Un programma di Marco Zampetti e di Sara Bonetti, Andrea Caterini, Francesco Lucibello, Angelica Marotta, capo progetto Ivano Servi a cura di Valentina Loreto, Produttore esecutivo Alessandra Badioli. Regia di Luciano Sabatini.

Foto da Ufficio Stampa