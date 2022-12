‘Beata Te’, Lisa Nur Sultan e Paola Randi: «La vita è meno razionale di quanto vorremmo»

La sceneggiatrice Lisa Nur Sultan e la regista Paola Randi ci raccontano 'Beata Te', commedia su Sky Cinema dal 25 dicembre.

Arriva il 25 dicembre su Sky Cinema (e in streaming su NOW) Beata Te, film con Serena Rossi e Fabio Balsamo scritto da Lisa Nur Sultan e Carlotta Corradi e diretto da Paola Randi. Una commedia, prodotta da Olivia Musini di Cinemaundici, che affronta con toni leggeri ma non banali il delicato tema della maternità e della libera scelta.

«La scintilla per me – ci dice Lisa Nur Sultan – è stata vedere a teatro lo spettacolo di Luisa Merloni con Luisa Merloni e Marco Quaglia (Farsi Fuori, ndr). Una storia sulla Predestinata e l’Arcangelo, fantastica. Ho prima chiamato Carlotta e Paola e poi abbiamo contattato Paola Randi. A quel punto penso siano bastati 30 secondi».

«Sì – conferma la regista – mi hanno detto solo Come la vedresti una storia in cui una di 40 anni vede l’Arcangelo Gabriele?. Sono scoppiata a ridere immediatamente. Poi mi è arrivata la sceneggiatura e mentre la leggevo ridevo forte, non è così scontato. La mia gatta mi guardava perplessa. Come si fa a dire di no? Ho detto Beata me».

Beata Te è un film che, in parte, parla di bilanci. Chiediamo a Lisa Nur Sultan e Paola Randi se si sono mai trovate di fronte a considerazioni così importanti.

«Tento a fare bilanci in continuazione. – ci risponde Lisa – È chiaro che quello sulla maternità è un bilancione, ma lo fai anche in base a ciò che ti è capitato. Si dà per scontato che una donna si auto-riproduca, ma non è così. Magari ha incontrato la persona perfetta da giovane, poi le storie finiscono e si trova nell’età giusta senza nessuno accanto. Poi può capitare di dover prendere veramente una decisione. Un personaggio razionale come quello di Serena Rossi, abituato a darsi delle risposte, pensa ai pro e ai contro. Vuole deciderlo razionalmente, ma la vita è sempre meno razionale di quello che vorremmo che fosse».

Intervista di Elena Balestri