Esce il 3 aprile su Disney+ la nuova serie originale ‘Iwájú: City of Tomorrow’ che vanta una colonna sonora firmata dal compositore nigeriano Ré Olunuga. Il trailer.

Si intitola Iwájú: City of Tomorrow la nuova serie originale Walt Disney Animation Studios e Kugali, Pan-African Comic Book Entertainment Company in arrivo su Disney+. Il titolo – di cui sono già disponibili trailer e key art – sarà sulla piattaforma dal prossimo 3 aprile. Al centro della trama la storia di Tola (con la voce di Simisola Gbadamosi, nella versione originale), una giovane ragazza che vive in una futuristica Lagos, in Nigeria.

Al suo fianco c’è il suo migliore amico, Kole (voce di Siji Soetan nella versione originale), esperto di tecnologia autodidatta, che con la protagonista scoprirà i segreti e i pericoli nascosti nei loro mondi. A firmare la regia del progetto è Olufikayo Ziki Adeola supportato dal production designer Hamid Ibrahim e dal consulente culturale Toluwalakin Olowofoyeku. il risultato è un viaggio ricco di elementi visivi e tecnologici ispirati allo spirito di Lagos.

Prodotta da Christina Chen di Disney Animation con la sceneggiatura di Adeola e Halima Hudson, nella versione originale, Iwájú: City of Tomorrow vanta anche le voci di Dayo Okeniyi, Femi Branch e Weruche Opia.

La colonna sonora di Iwájú: City of Tomorrow

La musica autentica di influenza africana della serie è opera del compositore nigeriano Ré Olunuga, già al lavoro per le musiche di Rise – La vera storia di Antetokounpo e dll film della BBC Girl. “Raramente porto le mie emozioni nella scrittura di una colonna sonora”, ha dichiarato. “Tendo a vivere le emozioni dei personaggi o dei soggetti e poi a tradurle in musica”.

“In questo caso, non si poteva evitare. – prosegue – “Oltre allo spirito avventuroso di Tola, all’ingegnosità di Kole e ai molti altri divertenti e bellissimi fili emotivi esplorati in Iwájú: City of Tomorrow, la colonna sonora è intrisa del mio profondo amore per Lagos e i suoi molteplici strati. Include anche molte chicche e richiami per chiunque abbia familiarità o curiosità con il linguaggio della musica cinematografica di Nollywood. Essere invitato da Ziki e dai fantastici team Disney e di Kugali a contribuire a raccontare questa bellissima storia di adolescenza che esplora i temi della famiglia, dell’amicizia e dell’ingegno è stata un’avventura straordinaria”.

