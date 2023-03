La prima edizione di ‘Italia’s Got Talent’ firmata Disney+ vedrà il tavolo della giuria rinnovato per metà e novità alla conduzione. Ecco la squadra al lavoro.

Si preannuncia una primavera di novità per Italia’s Got Talent, show originale Disney+ prodotto da Fremantle Italia. Per il primo anno, infatti, il popolare titolo debutterà con la nuova stagione direttamente sulla piattaforma streaming e l’edizione italiana sarà la prima in Europa a farlo. I motori si stanno scaldando con le prime audizioni, cominciate ad Avellino per poi proseguire a Catanzaro (23 e 24 marzo) e a Vicenza (10 e 11 aprile). Qui tutti i dettagli sui casting. Ma chi comporrà la squadra al tavolo?

Gli aspiranti concorrenti devono convincere, infatti, il pubblico ma anche quattro giudici tra i quali due new entry. Quest’anno, al tavolo siedono anche la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame che affiancano due autentici veterani quali Mara Maionchi e Frank Matano. Entrambi sono stati confermati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese.

Foto da Ufficio Stampa Disney+

Cambio della guardia anche nella conduzione, affidata alla simpatia di Aurora e Fru dei The Jackal che porteranno la loro ironia sul palco di Italia’s Got Talent. Un ritorno a casa per Aurora che ha debuttato proprio in questo programma nel 2019. Il talent show nato nel 2006, che vanta adattamenti in ben 72 paesi del mondo, arriverà prossimamente su Disney+ in Italia.

I numeri del format in Italia

Italia’s Got Talent vanta una storia di successo: con dodici stagioni all’attivo, sono stati oltre 1270 i concorrenti che hanno solcato il palco del talent alla ricerca del “Golden Buzzer”. Davanti alla giuria hanno sfilato cantanti, comici, ballerini, illusionisti, acrobati, ma anche addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e ogni altro genere di performer. Artisti di fama internazionale e dilettanti accomunati dal desiderio di mostrare il proprio talento in un racconto coinvolgente.

LEGGI ANCHE: — ANote Music, la nuova piattaforma integrata per chi crea musica

E sono stati in molti, proprio grazie al programma, a raggiungere il successo. Solo per citarne alcuni, Max Angioni, Aurora Leone, Francesco Arienzo, Mary Sarnataro, Andrea Paris, Federico Martelli e gli Urban Theory. Italia’s Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Federico Giunta, Amato Pennasilico, Marco Terenzi, Gabriela Ventura e Leonardo Zani, scritto con Michela Morano, Marya Pacifici, Tommaso di Giulio, Jacopo Magri.

La regia è di Luigi Antonini, la regia del backstage è di Marco Manes. Direttore artistico Angelo Bonello. Direttore della fotografia Ivan Pierri, direttore della fotografia backstage Massimiliano Fusco. Scene di Luigi Maresca.

Foto da Ufficio Stampa Disney+