‘Una gran voglia di vivere’, Fabio Volo: «La felicità deve essere presa al di fuori della coppia e portata all’interno»

Il libro di Fabio Volo 'Una gran voglia di vivere' diventa un film diretto da Michela Andreozzi, dal 5 febbraio su Prime Video.

Su Prime Video dal 5 febbraio arriva il nuovo film di Michela Andreozzi Una gran voglia di vivere, tratto dall’omonimo romanzo di Fabio Volo. Protagonisti Marco e Anna (interpretati dallo stesso Volo e da Vittoria Puccini), una coppia che dopo una lunga relazione, anni di convivenza e un figlio, entrano in una crisi nera.

«Penso che una coppia funziona se c’è un lavoro anche di ognuno su se stesso. – dice Vittoria Puccini – bisogna lavorare insieme perché la coppia funzioni. Il che vuol dire anche fare comunque un lavoro su se stesso, che è un lavoro di andare verso l’altro. Di capire quanto tutto ciò che si rinfaccia al proprio compagno in realtà è un qualcosa che dipende anche da noi e da scelte fatte da noi».

Un racconto che tocca nel profondo Fabio Volo, visto che lo spunto che ha portato alla scrittura del libro Una gran voglia di vivere è la sua esperienza personale. «La ricerca della felicità di coppia – dice lo scrittore – è difficile se non c’è una felicità individuale. Se uno si deve sacrificare per la coppia, per quanto lo faccia con amore, ad un certo punto si ritroverà a fare i conti con questo. Credo che quando si entra in una relazione di coppia, una parte di noi inevitabilmente muoia per lasciare spazio a questa nuova entità che è la coppia. Lo stesso accade quando arriva un figlio. Poi però pian pianino bisogna tornare indietro, bisogna di nuovo rafforzare la coppia. E spesso per farlo bisogna tornare di nuovo indietro e dare spazio alla propria individualità».

Spesso le crisi dipendono da problemi che arrivano da fuori e che nidificano all’interno della coppia, sottolinea Volo.

“La felicità deve essere presa al di fuori della coppia e portata all’interno. Pensare che l’altro sia la tua felicità, lo inchiodi in un ruolo che non è detto che sia il suo”. Fabio Volo

Crediti foto@Ufficio stampa Prime Video