Prime Video svela la featurette ‘Terror of the Trollocs’ dalla seconda (e attesissima) stagione de ‘La Ruota del Tempo’, sulla piattaforma dal 1° settembre.

In attesa del debutto della seconda stagione, Prime Video svela una featurette dai nuovi episodi de La Ruota del Tempo. I Trolloc – minacciosi mostri della serie Original – sono, infatti, pronti a tornare e dal 1° settembre saranno disponibili le prime tre puntate. Introdotti per la prima volta in The Eye of the World, romanzo d’esordio della serie best seller di Robert Jordan, questi temibili fanti dell’esercito dell’Oscuro sono macchine assassine insaziabili e assetate di sangue.

I Trolloc sono super-soldati geneticamente modificati, una terrificante fusione tra esseri umani e animali, che assumono la forma di cinghiali, orsi, falchi e di altre creature aggressive. Li abbiamo rivisti nella prima scena della seconda stagione, basata sull’iconica Darkfriend Social del secondo libro di Jordan, The Great Hunt. Tre Trolloc feroci sono stati ipnoticamente domati da uno dei villain della serie, interpretato dall’attore Fares Fares.

Courtesy of Prime Video

Ora, la nuova featurette Terror of The Trollocs rilasciata da Prime Video mostra la meticolosa abilità artistica e tecnologica che ha dato vita a queste bestie brutali. A firmare l’opera, la star della serie e co-executive producer Rosamund Pike, l’executive producer e showrunner Rafe Judkins, l’executive producer Mike Weber, lo scrittore ed executive producer Justine Juel Gillmer e il designer degli effetti makeup Nick Dudman.

Dalla loro creatività – e grazie a protesi ed effetti visivi all’avanguardia – i macabri Trolloc sono a tutti gli effetti “benzina per incubi”. La featurette fornisce anche uno sguardo inedito sull’aspetto acrobatico, che contribuisce a rendere intense le scene di combattimento con i Trolloc, offrendo un’anteprima sulla convergenza di luci ed ombre in questa nuova stagione.

La sinossi della seconda stagione de La Ruota del Tempo

La seconda stagione de La Ruota del Tempo sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 1° settembre, con i primi tre episodi. La serie fantasy è stata girata in Repubblica Ceca, Marocco e Italia ed è interpretata da Rosamund Pike nel ruolo di Moiraine Damodred. Con lui, Daniel Henney come Lan Mandragoran, Zoë Robins nei panni di Nynaeve al’Meara e Madeleine Madden come Egwene al’Vere. E ancora: Marcus Rutherford nel ruolo di Perrin Aybara, Dónal Finn nei panni di Mat Cauthon e Ceara Coveney come Elayne Trakand.

Courtesy of Prime Video Courtesy of Prime Video

Rand al’Thor, scopre di essere il Drago Rinato, una pericolosa figura della storia destinata a salvare il mondo… o a distruggerlo. Nel tentativo di proteggerlo dall’Oscuro, un esercito di potenti donne deve fare i conti con il suo crescente potere e la sua invadente follia. La Ruota del Tempo gira e l’Ultima Battaglia si avvicina. Anche se Rand pensava di aver distrutto l’Oscuro, il male non è scomparso dal mondo. Nella seconda stagione, nuove e vecchie minacce inseguono i giovani amici di Two Rivers, ora sparsi per il mondo. La donna che li ha trovati e guidati non è ora in grado di aiutarli, devono quindi trovare altre fonti di forza. L’uno nell’altro, o in loro stessi. Nella Luce… o nell’Oscurità.

Immagini Prime Video