Celebrity Hunted 3, Luca Argentero e Cristina Marino: «La nostra fuga d’amore»

Tra i titoli Prime Video di novembre 2022 c’è la terza stagione di ‘Celebrity Hunted - Caccia all’uomo’: la nostra intervista a Luca Argentero e Cristina Marino.

Sono una delle coppie più ammirate, e spesso inseguite, dello star system italiano. Per questo, già sulla carta, suonano perfetti per Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, il reality thriller Original Italiano prodotto da Endemol Shine Italy. Parliamo di Luca Argentero e Cristina Marino, tra i fuggitivi della terza stagione, disponibile in esclusiva su Prime Video dal 17 novembre, con i primi tre episodi (gli ultimi tre dal 24 novembre).

Alle calcagna, questa volta, non hanno paparazzi & co. ma un team di hunters con ogni mezzo a disposizione per intercettarne gli spostamenti. “Ogni tanto ti dimentichi delle telecamere e questo ha contribuito a far uscire anche la parte divertente di Luca”, spiega Cristina sorridendo. “Vedrete il vero lui con cui ho anche fare tutti i giorni! Se abbiamo litigato? Beh, le coppie che non litigano sono noiose, quindi è normale, oltretutto in un’esperienza del genere, che ci siano punti di vista differenti. Io poi sono più istintiva, mentre lui è la parte razionale”.

“Diciamo che è stata una conferma dei nostri caratteri: lui sempre esternamente rispettoso ed educato, proprio un torinese, io più emotiva e con spirito agonistico”, prosegue l’attrice.

Credits: Prime Video & Amazon Studios Credits: Prime Video & Amazon Studios

“In generale sono trattato da lei come una zavorra”, interviene Luca Argentero, “come fossi uno zaino pesante sulle spalle… Lei vive di uno spirito di competizione tremendo è finita dall’inizio era già proiettata all’unica ipotesi possibile, cioè la vittoria….io, invece, l’ho vissuta più come un gioco. Ammetto, però, che un paio di chili li ho persi…. Questa proposta lavorativa di coppia era divertente e se in futuro ci fosse qualche altro progetto del genere vedremo cosa fare, ma di certo non diventeremo un duo artistico”.

“L’idea di fare qualcosa di divertente assieme ci ha convinto subito, è stata un’offerta super allettante”, prosegue Argentero. “È stata un’occasione per passare del tempo assieme in modo diverso e originale, e per rompere un po’ gli schemi. Ci siamo gasati da subito entrambi e quindi poi abbiamo solo dovuto cercare di organizzarci nel modo giusto. Diciamo che ci siamo ritagliati del tempo per noi, una cosa che essendo genitori non è scontata. È stata una vera e propria fuga d’amore”, afferma la coppia.

“Non c’è stato nulla di particolarmente difficile, siamo abbastanza bravi a trovarci bene in qualsiasi situazione”, prosegue l’attore. “Abbiamo viaggiato tanto, siamo sempre in movimento quindi siamo abituati a improvvisare e stare in giro per tanto tempo”.

“Non siamo mai andati troppo distanti da quella che è la nostra ordinaria amministrazione”, puntualizza Cristina. “Anzi siamo andati nei posti più banali, cosa che è stata forse il motivo per cui siamo sempre stati sul filo di un rasoio. Abbiamo cercato di sfidare i cacciatori fino al limite e, secondo me, la forza di questo gioco è veramente divertirsi ma allo stesso tempo giocare senza sedersi mai”.

Credits: Prime Video & Amazon Studios

Ma quali sono state le strategie vincenti della coppia? “I travestimenti sono stati i più utilizzati”, spiega Marino. “Luca alla stazione non passa inosservato, mentre vestito Anni Settanta o con la cresta blu magari lo noti meno… però ci è capitato nella vita privata che un gruppo di persone lo riconoscesse in montagna e lui si mettesse a parlare in spagnolo. Cosa che ha replicato anche in Celebrity Hunted”.

Lui razionale e “precisetto”, lei istintiva e poco razionale “come in tutto il resto delle cose che faccio”, come se la saranno cavata Luca Argentero e Cristina Marino? Un indizio ce lo dà, forse, la canzone che la coppia sceglierebbe come colonna sonora per la loro fuga. Nientemeno che Under The Bridge.

Foto Kikapress