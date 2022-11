‘Bosé’ la serie, Iván Sánchez e José Pastor raccontano il loro Miguel. Intervista

Dal 3 novembre su Paramount+ è disponibile Bosé, la serie basata sulla vita del cantautore spagnolo Miguel Bosé, che vede Iván Sánchez e José Pastor nei panni dell’artista rispettivamente da adulto e da giovane.

Una serie, diretta da Miguel Bardem e Fernando Trullols, che abbatte i muri che hanno tenuta riservata l’incredibile vita del cantautore, i suoi punti di forza e le sue debolezze e offre al pubblico uno sguardo intimo sulla sua carriera.

La linea narrativa di Bosé racconta con due linee parallele il Miguel giovane (interpretato José Pastor) e il Miguel adulto (il cui volto è quello di Iván Sánchez). Entrambi gli attori regalano una performance intensa, restituendo al pubblico il carisma e la forza dell’artista spagnolo. Un lavoro che ha richiesto tempo e studio, come hanno raccontato i due attori nella nostra video intervista.

«Abbiamo lavorato a fondo per trovare il nostro personale Miguel, non volevamo copiare l’originale. Abbiamo fatto lunghe ricerche, studiato a fondo la sceneggiatura, visto i filmati dei suoi concerti, le interviste… Una volta fatto tesoro di tutto ciò, lo abbiamo messo da parte e ci siamo concentrati sul copione. D’accordo con i registi, abbiamo lavorato per trovare alcuni aspetti esteriori che potessero vivere sia nel Miguel ragazzo che in quello adulto. Come ad esempio il modo di camminare».

