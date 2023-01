‘Blue’s Big City Adventure’, intervista a Joshua Dela Cruz Donovan Patton

Joshua Dela Cruz e Donovan Patton ci raccontano 'Blue's Big City Adventure', commedia già disponibile su Disney+.

Su Paramount Plus tornano le avventure di Josh e Blue. Si intitola Blue’s Big City Adventure e vedrà i due protagonisti lasciare la propria casa per andare a New York per un’audizione per un grande musical di Broadway.

Abbiamo incontrato Joshua Dela Cruz e Donovan Patton e con loro abbiamo parlato del super potere dei cartoni animati e in particolare di Blue, di cosa significhi per loro far parte di questo progetto e della loro prima audizione. Per Joshua è stata decisamente un’esperienza che non è andata benissimo, mentre Donovan ci ha raccontato di un’audizione decisamente fuori dal suo solito.

«Ricordo due cose della mia prima audizione. Fu per il revival di West Side Story diretto da Joey e Mick Neely a Broadway. Avevo ottenuto un’audizione per un sostituto e, se riesci a passarla, inizi subito il giorno stesso! E io ero entusiasta, pensavo ok, figo! C’erano delle prese nello spettacolo e c’erano altri due ballerini. Quindi Joey McNeely mi disse Ok farai la presa con me. Io non avevo mai fatto una presa. Quindi quando è arrivato il mio turno avrei dovuto fare solo un piccolo piegamento, saltare e poi tenerlo su. E così… ho le mie mani attorno alla vita di Joey, lui si prepara e, inutile dirlo, non ho iniziato quel giorno. No!». Joshua Dela Cruz

Donovan Patton invece, ci ha raccontato di un provino fatto recentemente, al quale si è presentato con un aspetto fisico totalmente fuori parte. Aveva dei folti baffi sul visto e il provino era per il ruolo di un adolescente.

«Il mio amico Jonathan Judge stava facendo un nuovo progetto e mi ha chiamato per un’audizione. In quel periodo stavo recitando in uno spettacolo, stavo facendo Death of a Salesman e interpretavo il fratello Ben. E così avevo questi enormi baffi in faccia mentre facevo il provino per questo personaggio. Che fondamentalmente era un adolescente! Ed io pensavo Okay, perché mi stanno facendo entrare in questo modo? Mi vogliono davvero davvero?!. Ok, quindi la mia unica soluzione era provarci e dare tutto me stesso! Del resto dovevo essenzialmente correre in giro. Lui è come un cattivo ragazzo di un franchise di videogiochi. Quindi facevo il pazzo! Dovevo giustificare la mia presenza in quella stanza e far fare bella figura al mio amico Jonathan per avermi suggerito. Ero tipo Non lo deluderò. E così sono andato, sono impazzito. C’erano tutti, ma ciò che fai resta nella stanza quando te ne vai. Quindi quella non era la mia prima audizione, ma ricordo solo che pensavo questa volta non andrò sul sicuro. Non mi prenderò cura di me stesso emotivamente. Impazzirò. E vedremo cosa succede. E sì, è stata una bella sensazione quando ho lasciato quella stanza». Donovan Patton

LEGGI ANCHE: ‘Tulsa King’, Sylvester Stallone: «Finalmente nei panni di un gangster»

Blue’s Clues & You! negli anni è divenuto un punto di riferimento per tantissimi bambini, e lo è ancora una volta con questo nuovo episodio. Prendendo in prestito le parole di un super eroe, da grandi poteri derivano grandi responsabilità e lo stesso vale quando si prende parte ad un programma così longevo e importante. Per Joshua è un dono straordinario poter far parte ancora una volta di Blue’s Big City Adventure. E questo ruolo, il sapere di essere un esempio per i bambini non solo dentro il film ma anche fuori dal set, lo ha portato ad imparare ad affrontare la vita diversamente.

«Che ti piaccia o no, diventi un esempio per i bambini anche quando sei fuori dalla telecamera, e io di solito avevo un carattere un po’ più irascibile, a volte prendevo alcune cose sul personale. Ma facendo questo lavoro ed essendo un esempio per i bambini ho capito che devo solo fare un respiro profondo, fare un passo indietro. Questo film mi ha aiutato così tanto nella mia vita personale: ora penso, ok, rilassati, potrebbe essere solo un malinteso e sai, succede a tutti! Per questo vado in giro molto più leggero, non prendo tutto così sul personale. E questo è un regalo, perché sono solo generalmente più felice». Joshua Dela Cruz

Vi lasciamo all’intervista con Donovan Patton e Joshua Dela Cruz per Blue’s Big City Adventure, ricordandovi che l’appuntamento è su Paramount+.