‘Are You The One? ITALIA’, Luca Vezil: «Gli inguaribili romantici esistono ancora»

Debutta come conduttore Luca Vezil, alla guida su Paramount+ di 'Are You The One? ITALIA', il dating game più innovativo di sempre.

Dal 15 febbraio su Paramount+ arriva Are You The One? ITALIA, che vede alla conduzione un debuttante Luca Vezil. Versione locale dello show di MTV, prodotta da Fremantle, il 19 febbraio lo show (il primo episodio) sarà disponibile anche su Pluto TV e, alle ore 21.00, andrà in onda anche su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715).

«Possiamo dire che non mi sono preparato, perché non lo avevo previsto. – ci dice Luca Vezil – È stata un’occasione che ho preso al volo. Di solito voglio essere preparato, ma ho colto l’occasione sperando di performare. A detta di altri è andata bene. Ho visto qualche puntata e posso dirti che gira bene. All’inizio son stato severo con me stesso, ma poi ho preso la mano. Non fermatevi alla prima puntata!».

Are You The One? ITALIA, un dating game mai visto prima

Ma come funziona Are You The One? ITALIA? A detta di Luca, si tratta di «un esperimento d’amore in cui venti concorrenti sono scelti da un pool di esperti e messi in una villa per trovare la propria anima gemella. Se ce la faranno tutti e venti, vinceranno 200mila euro. È questa la componente che lo differenzia da un altro dating game. E, dato che il montepremi viene vinto solo se tutti trovano l’anima gemella, ci sarà un sacco da divertirsi. Non solo amore, ma anche tante dinamiche».

Per vincere il montepremi di 200mila euro i ragazzi dovranno infatti individuare tutti i dieci match, pena la perdita dell’intera somma di denaro. Ad aiutarli nella ricerca, una serie di giochi e di sfide che darà ai vincitori la possibilità di conoscersi meglio nel corso di date romantici. I daters in questione verranno poi mandati nella Stanza della verità, dove verrà svelato loro se sono un match perfetto oppure no. La casa sceglie infatti una coppia tra i vincitori della sfida, da votare nella Stanza della verità: l’unico modo per confermare se si tratti di una coppia perfetta o meno.

Le ore trascorse nella splendida villa di Gran Canaria, gli appuntamenti romantici e la stanza della verità permetteranno ai concorrenti di scoprire affinità e venire in contatto con i propri sentimenti.

«Sono arrivato cercando di legittimare il mio ruolo, ma è durata cinque minuti. Poi l’abbiamo buttata in caciara. Ho partecipato molto alle dinamiche. I daters non li conoscevo. Ho visto le schede, le foto e i video. Cosa mi ha sorpreso? I galli nel pollaio si sono rivelati meno galli rispetto a chi è entrato in sordina. E poi dalle ragazze ho avuto la conferma che il sesso debole non è assolutamente quello delle donne». Luca Vezil

Infine, da questa esperienza Luca si è soprattutto riscoperto un «inguaribile romantico». «Oggi viviamo in un mondo in cui siamo tutti troppo veloci e ci fermiamo alla prima apparenza. Andando a fondo, ho capito che noi inguaribili romantici esistiamo ancora».