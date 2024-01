Dall’1 febbraio su Paramount+ arriva una nuova serie sudcoreana: ‘A Bloody Lucky Day’ è un thriller tratto dal webtoon ‘A Day of Bad Luck’.

Sono disponibili il trailer ufficiale e la key art della nuova serie thriller originale sudcoreana A Bloody Lucky Day. Tutti i 10 episodi saranno trasmessi in anteprima giovedì 1° febbraio su Paramount+ in Italia, oltre che negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, Australia, America Latina, Brasile, Francia, Germania, Svizzera e Austria.

In A Bloody Lucky Day, Oh Taek è un tassista sfortunato che ha un’insolita fortuna quando accetta di accompagnare un uomo misterioso di nome Geum Hyuk-soo in una città lontana in cambio di una tariffa esorbitante. Ma quando il passeggero si rivela un serial killer, che confessa i macabri crimini del suo passato e uccide altre persone sull’autostrada, il tassista deve giocare d’astuzia per assicurarsi che la sua fortuna non finisca in modo mortale.

A Bloody Lucky Day, il cast

A Bloody Lucky Day è interpretato dagli attori Lee Sung-min (Reborn Rich) nel ruolo di Oh Taek, Yoo Yeon-seok (Narco-Saints) nel ruolo di Geum Hyuk-soo e Lee Jung-eun (Parasite) nel ruolo di Hwang Soon-gyu, ed è basato sul webtoon Naver A Day of Bad Luck di Aporia. La serie in dieci episodi è diretta da Pil Gam-seong (Hostage: Missing Celebrity) e scritta da Kim Min-sung e Song Han-na.

Dopo il successo di critica del pluripremiato Bargain di 2023, A Bloody Lucky Day è il nuovo progetto sviluppato da Paramount+ e TVING attraverso una partnership tra Paramount e la potenza coreana dell’intrattenimento CJ ENM. La serie è prodotta dalle case di produzione Studio Dragon, The Great Show e Studio N di CJ ENM.