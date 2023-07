Arriverà in esclusiva sulla piattaforma Disney+ dal 28 luglio il documentario ‘TOMORROW X TOGETHER: Our Lost Summer’.

Arriverà su Disney+ il 28 luglio il documentario TOMORROW X TOGETHER: Our Lost Summer. Dopo un debutto trionfale che ha visto i TOMORROW X TOGETHER (pronunciato tomorrow by together) conquistare il pubblico, nel doc il gruppo si sta preparando a intraprendere il suo primo tour mondiale. Si tratta, dunque, di un documentario dietro le quinte in esclusiva su Disney+.

Nel 2019, i TOMORROW X TOGETHER sono diventati il primo gruppo K-pop a entrare nella classifica Billboard 200 degli Stati Uniti con l’album di debutto. In TOMORROW X TOGETHER: Our Lost Summer, gli spettatori vedranno Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Teahyun e Hueningkai riunirsi in preparazione del tour internazionale. Come si comporterà il gruppo su alcuni dei più importanti palchi del mondo, tra cui il Lollapalooza?

Su Disney+ è disponibile poi SUGA: Road to D-DAY, uno sguardo illuminante sul processo creativo della star dei BTS Suga. Ma c’è anche j-hope IN THE BOX, un documentario dietro le quinte che mostra la creazione del primo album da solista di j-hope. Per i fan del K-pop è disponibile su Disney+ anche BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA. Si tratta di un esclusivo film concerto in 4K con l’esibizione dal vivo dei BTS al Sofi Stadium di Los Angeles del novembre 2021.