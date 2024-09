Debutta il prossimo 25 ottobre su Disney+ l’esclusivo documentario dedicato a Bruce Springsteen che racconta il mondo della leggenda della musica.

Disney+ ha annunciato la data di lancio del film documentario esclusivo Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band. Il titolo dedicato al musicista debutta, infatti, sulla piattaforma il 25 ottobre 2024. E promette di regalare ai fan un’esperienza unica e immersiva nella vita di una delle più iconiche band della storia della musica.

Il documentario offre uno sguardo senza precedenti dietro le quinte del tour mondiale 2023-2024 di Bruce Springsteen and The E Street Band. I fan potranno, così, esplorare ogni aspetto della preparazione delle esibizioni live della band, grazie a filmati esclusivi delle prove, momenti intimi del backstage e interviste inedite con lo stesso Springsteen. Per la prima volta saranno disponibili le riprese professionali di alcune delle tappe più importanti del tour, che ha visto la band esibirsi da Londra a Tokyo, da New York a Sydney.

Foto da Ufficio Stampa

Diretto da Thom Zimny, vincitore di Emmy® e GRAMMY® Award, Road Diary vuole essere un viaggio emotivo e visivamente straordinario. Capace di catturare l’essenza delle leggendarie performance della band. Zimny, che ha già diretto numerosi documentari e video musicali per Springsteen, porta in questo progetto tutta la sua profonda comprensione della musica e della carriera del Boss.

Prodotto da Bruce Springsteen, Jon Landau, Thom Zimny, Adrienne Gerard e Sean Stuart, il documentario non rappresenta solo una celebrazione della musica. Ma vuole anche omaggiare il legame unico tra Springsteen, i membri della E Street Band e i loro fan, che continuano a crescere e a evolversi attraverso generazioni.

L’attesissimo documentario si unisce alla lista di contenuti su Disney+ che celebrano la carriera di artisti influenti e ne approfondiscono i processi creativi.

Foto da Ufficio Stampa