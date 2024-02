In arrivo su Disney + il 5 marzo la serie di storia naturale del National Geographic ‘Queens: le Regine della Natura’: ecco il trailer.

Il trailer della rivoluzionaria serie naturalistica targata National Geographic Queens: Le Regine della Natura è ora disponibile, e anticipa il suo debutto su Disney+ in Italia il 5 marzo.

Ambientato sulle note elettropop di Billie Eilish you should see me in a crown, il trailer presenta sei distinti ecosistemi, ognuno dominato da forti figure matriarcali nel mondo animale, e apre le porte a un’esperienza innovativa nel genere.

Queens: le Regine della Natura: esempi di resilienza

Con un team di produzione interamente composto da donne provenienti da diverse parti del mondo – una pietra miliare nel panorama della storia naturale – e narrata dalla voce potente e acclamata della premiata attrice Angela Bassett, Queens: Le Regine della Natura si propone di esplorare la natura attraverso una nuova prospettiva, mettendo in luce storie di sacrificio, resilienza, ma anche di legami affettivi e amore materno.

(National Geographic for Disney/Mark McClean)

Dai pacifici bonobo nel bacino del Congo alle implacabili api gioiello della Costa Rica, fino alle maestose elefantesse delle savane africane, lo spettatore sarà immerso nelle lotte, trionfi e tragedie di queste straordinarie creature.

Frutto di quattro anni di lavoro, la serie utilizza tecnologie all’avanguardia per svelare il processo attraverso cui le femmine nel regno animale raggiungono il potere, spesso attraverso la cooperazione e la saggezza anziché la forza bruta. Le telecamere hanno immortalato momenti senza precedenti, come un raro infanticidio di iene, l’osservazione dei bonobo tra le fronde degli alberi e la documentazione notturna del cratere di Ngorongoro. L’episodio finale celebra le donne che hanno dedicato la loro vita a documentare e proteggere queste regine animali.

(National Geographic for Disney/Oscar Dewhurst)

Queens: Le Regine della Natura è una produzione di Wildstar Films per National Geographic, con Vanessa Berlowitz come produttrice esecutiva e Chloe Sarosh come showrunner e sceneggiatrice. Sophie Darlington e Justine Evans sono i direttori della fotografia della serie, mentre per National Geographic, Pamela Caragol è produttrice esecutiva e Janet Han Vissering ricopre il ruolo di vice presidente senior dello sviluppo e della produzione.

Foto e video via ufficio stampa