Disney celebra la quarta stagione della fortunata serie ‘Only Murders in the Building’ con un’experience per chi ha intuito da detective.

Disney+ festeggia la quarta stagione di Only Murders in the Building, disponibile sulla piattaforma con nuovi episodi ogni martedì, proponendo un’esclusiva esperienza immersiva al Teatro Gerolamo di Milano. Nella giornata di mercoledì 11 settembre, infatti, i fan della serie avranno l’opportunità di mettere alla prova il proprio intuito da detective. Proprio come i protagonisti Charles, Oliver e Mabel.

L’evento offrirà agli appassionati un’avventura avvolta nel mistero nella quale si potrà esplorare una scena del crimine, analizzare indizi nascosti, ascoltare le testimonianze dei sospetti. Cercando di arrivare alla verità attraverso performance dal vivo e oggetti di scena. All’interno del teatro, sarà anche possibile scoprire anche Easter Egg ispirati alle prime tre stagioni della serie.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi qui per l’accesso (dalle 17:00 alle 23:00, ultimo orario alle 22:00), fino a esaurimento posti. L’evento è riservato a un pubblico adulto (18+).

Nella nuova stagione di Only Murders in the Building, il trio di podcaster amatoriali si trova a dover affrontare le conseguenze degli eventi scioccanti della terza stagione, coinvolgendo Sazz Pataki, controfigura e amica di Charles. L’indagine li porterà fino a Los Angeles, dove uno studio di Hollywood sta preparando un film sul loro podcast. Tornati a New York, Charles, Oliver e Mabel si immergeranno ancora una volta nei misteri del loro palazzo, esplorando le vite dei residenti della Torre Ovest dell’Arconia.

La serie, premiata agli Emmy®, vede nel cast Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Michael Cyril Creighton, insieme a guest star d’eccezione. Creata e scritta da Steve Martin e John Hoffman, Only Murders in the Building è prodotta da 20th Television con Martin, Hoffman, Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman e Jess Rosenthal come produttori esecutivi.

