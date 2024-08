Disponibile su Disney+ dal 13 settembre, ‘In Vogue: The 90s’ è la serie che racconta il decennio che ha cambiato la moda.

Grande attesa per In Vogue: The 90s, docuserie in arrivo su Disney+ di cui è possibile vedere da oggi il trailer ufficiale e la key art. La serie debutta venerdì 13 settembre con il Volume I (primi tre episodi) a cui seguirà dal 20 settembre il Volume II (successivi tre episodi). Il tutto in esclusiva su Disney+ in Italia e negli altri Paesi e su Hulu negli Stati Uniti.

L’attesissimo racconto è un viaggio nell’industria della moda negli Anni Novanta raccontata dai direttori di Vogue, Hamish Bowles, Edward Enninful, Tonne Goodman e Anna Wintour. Oltre a loro, la docuserie vanta la partecipazione di alcuni dei nomi più influenti della moda, del cinema e della musica che hanno segnato il decennio che più di ogni altro ha segnato il mondo del fashion globale.

Da Hollywood alla musica grunge, dal Met Gala alla cultura hip hop. Ogni episodio approfondisce un momento fondamentale dei Nineties. In particolare, fanno parte del cast Amber Valletta, Andrew Bolton, Baz Luhrmann, Claire Danes, Claudia Schiffer, Donna Karan, Elizabeth Hurley, Gwyneth Paltrow. E ancora: Hillary Clinton, Jean Paul Gaultier, John Galliano, June Ambrose, Kate Moss, Kim Kardashian, Linda Evangelista, Marc Jacobs, Mary J. Blige, Michael Kors, Missy Elliott, Miuccia Prada, Naomi Campbell, Nicole Kidman, Sarah Jessica Parker, Stella McCartney e Victoria Beckham.

Liesel Evans e Jonathan Smith sono produttori esecutivi di In Vogue: The 90s per Raw, insieme a Sarah Amos, Agnes Chu, Helen Estabrook e Mark Guiducci per Vogue Studios. Tra i produttori esecutivi figurano inoltre Hamish Bowles, Edward Enninful, Tonne Goodman e Anna Wintour.

