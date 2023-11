Sono disponibili su Disney+ tutti gli episodi della serie ‘I Leoni di Sicilia’ a cui si aggiunge uno speciale contenuto video che mostra i protagonisti al giorno d’oggi.

In occasione del rilascio degli episodi conclusivi della serie originale italiana I Leoni di Sicilia, Disney+ rende disponibile anche un contenuto speciale. Il video, diretto da Paolo Genovese regista anche della serie, immagina come sarebbero i personaggi della serie, tratti dall’omonimo bestseller di Stefania Auci, se vissuti ai giorni nostri. I membri della famiglia Florio e altri personaggi sono, dunque, ritratti in abiti moderni mentre svolgono attività quotidiane. Tra queste, scattare selfie, guidare auto di lusso e persino fare surf. Il tutto in una Palermo contemporanea.

I Leoni di Sicilia – otto episodi su Disney+, prodotta da Compagnia Leone Cinematografica e Lotus Production – racconta le vicende della famiglia Florio. In particolare, la storia dei fratelli Paolo e Ignazio, che fuggono dalla Calabria per cercare fortuna in Sicilia. Proprio lì, infatti, decidono di fondare quello che diventerà un vero e proprio impero commerciale.

Tuttavia, la vita dei fratelli cambierà radicalmente con l’arrivo di Giulia, donna forte e intelligente che mette in discussione le rigide regole sociali del XIX secolo. A dare volto e voce ai personaggi, un cast di prim’ordine che vede tra i ranghi Michele Riondino, Miriam Leone, Donatella Finocchiaro, Vinicio Marchioni, Eduardo Scarpetta, Paolo Briguglia, Ester Pantano e Adele Cammarata.

Ma c’è un’altra voce altrettanto riconoscibile ed è quella di Laura Pausini, la cui Durare è stata scelta come end credit song di tutti gli otto episodi. La ballad d’amore è disponibile anche nella sua versione spagnola Durar selezionando l’audio degli episodi in spagnolo.

