Arriva in tutto il mondo il 3 maggio su Disney+ il documentario in quattro episodi ‘Ed Sheeran: Oltre la Musica’.

Il 3 maggio su Disney+ debutta in tutto il mondo la docuserie in quattro parti Ed Sheeran: Oltre la Musica. I produttori di Fulwell 73 Productions condurranno gli spettatori in un viaggio intorno al mondo, mostrando come un improbabile bambino balbuziente sia diventato una delle più grandi superstar della musica mondiale e come siano nati i suoi più grandi successi.

«Sono sempre stato molto cauto nella mia vita personale e privata. L’unico documentario che ho realizzato è stato quello incentrato sulla scrittura delle mie canzoni. – ha dichiarato Sheeran – Disney mi ha contattato per realizzare un documentario in quattro episodi e mi è sembrato il momento giusto per aprire la porta e far entrare il pubblico. Spero che piaccia».

Per la prima volta, la superstar mondiale Ed Sheeran apre dunque le porte e offre una panoramica completa e decisamente onesta della sua vita privata, mentre esplora i temi universali che ispirano la sua musica. Questa serie segue Ed dopo aver appreso una notizia che gli ha cambiato la vita e racconta le sue difficoltà e i suoi trionfi durante il periodo più difficile che abbia vissuto.

Mescolando archivi personali esclusivi e mai visti prima, attualità, interviste autentiche con la moglie e i suoi cari ed esibizioni intime in location cinematografiche, la serie offre la possibilità di scoprire cosa Sheeran pensa del mondo, di se stesso e della sua musica, oltre a presentare un decennio di successi apprezzati dal pubblico globale. In ogni episodio, Ed affronta temi ed emozioni che la maggior parte delle persone vive. Ed Sheeran esprime i suoi pensieri più profondi mentre rivaluta la vita e come un momento difficile abbia influenzato lui e la sua nuova musica.

«In questa docuserie, riveleremo un lato di Ed Sheeran che i fan non hanno mai visto prima. – ha dichiarato Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television – Insieme a Fulwell 73, abbiamo creato qualcosa di veramente autentico e personale che non solo intratterrà il pubblico, ma lo ispirerà anche a sognare in grande e a perseguire le proprie passioni».

Ed Sheeran: Oltre la Musica, dettagli episodi

Love (titolo originale)

Ed Sheeran parla dell’incrollabile etica del lavoro che ha guidato il suo successo globale. Con filmati esclusivi della sua adolescenza, Ed descrive come ha pianificato il suo improbabile successo. Quando è stato ignorato dall’industria musicale, ha iniziato a suonare in contesti inaspettati, finché questa determinazione lo ha portato a entrare in contatto con l’imprenditore nel settore dei media Jamal Edwards nel 2010. Insieme, hanno usato il fiorente Internet per trovare il loro pubblico. The A Team sbanca l’America, ma per Ed mancava ancora qualcosa. Ed condivide la storia della sua iconica canzone d’amore, Perfect, dedicata alla sua vecchia compagna di scuola e ora moglie Cherry, che racconta la loro romantica storia d’amore. Ed Sheeran sembra avere tutto, finché Cherry non riceve una notizia che cambia la sua vita e Ed capisce subito che i piani possono cambiare in un istante e che dovrà adattarsi.

Loss (titolo originale)

Ed, i suoi genitori e la moglie Cherry guardano sue vecchie foto e spiegano perché ha deciso di tornare a vivere nella sua città natale inglese. Con filmati inediti del Divide Tour, Ed presenta la sua stretta cerchia di amici fidati che lo tengono con i piedi per terra. Poi, accade l’impensabile. Il migliore amico di Ed, Jamal Edwards, muore improvvisamente. Ed si sforza di organizzare una commemorazione per Jamal, mentre riflette sul suo lascito. Ed medita sul significato dell’amicizia e, usando la musica come terapia, si immerge nel lavoro. Durante le 5 serate di Ed al Wembley Stadium di Londra, l’artista britannico Stormzy si unisce a Ed sul palco in una performance epica prima di un concerto a sorpresa nella sua città natale. In un entusiasmante ritorno a casa, Ed canta l’iconica Thinking Out Loud davanti agli occhi sgomenti della gente del posto.

Episodi 3 e 4: Focus e Balance

Focus (titolo originale)

Ed mostra il suo talento di autore in un esclusivo filmato d’archivio che racconta la nascita di uno dei suoi più grandi successi, Bad Habits. Ed spiega l’origine della scrittura di Eyes Closed nel 2018, fino alla sua ultima e sentita versione. Dopo un anno turbolento, Ed è riuscito a canalizzare le sue emozioni e si è dedicato al completamento del suo masterplan di 5 album con Subtract, che si è fatto attendere per oltre un decennio. In lutto per la perdita di Jamal, Ed continua a ritmo serrato, girando 14 video musicali per il suo nuovo album. E realizzando il suo sogno d’infanzia quando si esibisce con Eminem alla Rock N Roll Hall of Fame. Anche se Cherry teme che stia usando il lavoro come distrazione. In un’esibizione intima, Ed condivide pubblicamente per la prima volta le canzoni di Subtract, ma viene sopraffatto dalle emozioni.

Balance (titolo originale)

Nell’ultimo episodio, Ed parte per l’America per promuovere il suo tour. Sia Ed che Cherry riflettono su come riescono a conciliare la vita familiare e il lavoro quando si trovano regolarmente a chilometri di distanza. Riuniti a casa, Cherry spiega quanto sia cambiato Ed nell’ultimo anno. Quest’ultimo si incontra con l’amico e collega artista britannico Stormzy per condividere le sue preoccupazioni nel rilasciare i suoi pensieri più personali al mondo con Subtract. In omaggio a Jamal, Ed scrive un beat per il suo rap F64 sulla loro amicizia per un’esibizione intima a Stamford Bridge, sede del Chelsea FC. Dopo le buone notizie sulla salute di Cherry, lei e Ed riflettono su tutte le difficoltà e i trionfi dell’ultimo anno e guardano al futuro con una visione più positiva della vita.