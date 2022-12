La famiglia Bocelli entra nella casa dei Simpson: il nuovo cortometraggio

Andrea Bocelli con i figli Matteo e Virginia in versione cartoon per il nuovo cortometraggio dei Simpson dal 15 dicembre su Disney+.

Solo Billie Eilish, prima di loro, era riuscita a varcare la soglia di casa Simpson ma dal 15 dicembre ci saranno anche i Bocelli. Andrea, Matteo e Virginia, infatti, in versione cartoon sono i protagonisti del nuovo cortometraggio The Simpsons meet the Bocellis in ‘Feliz Navidad’ in esclusiva su Disney+. La serie animata più famosa al mondo si prepara, così, ad accogliere il trio rendendo omaggio al tenore italiano che insieme ai figli ha da poco pubblicato l’album di Natale ‘A Family Christmas’.

L’episodio speciale dedicato alle feste trae proprio spunto da uno dei brani del disco con cui Homer sorprende Marge con il regalo perfetto. Si tratta dell’esibizione di Andrea Bocelli che, con Matteo e Virginia, intona uno dei brani natalizi per eccellenza. E in occasione della pubblicazione del corto, da venerdì 15 dicembre è in uscita sulle piattaforme digitali il singolo Feliz Navidad nell’inedita versione con i Simpson presente nel corto Disney.

The Simpsons meet the Bocellis in ‘Feliz Navidad è solo l’ultimo titolo di una raccolta di cortometraggi tratti da I Simpson creati esclusivamente per Disney+. Prima dei Bocelli, come dicevamo, a entrare nel mondo animato de I Simpson era stata Billie Eilish, protagonista di Lisa, ti presento Billie (nominato agli Emmy®). Tra gli altri cortometraggi speciali ci sono stati Maggie Simpson in ‘Il risveglio della Forza dopo il riposino’ (nominato agli Emmy®) e The Good, The Bart and The Loki, rispettivamente a tema Star Wars e Marvel. A questi si aggiungono I Simpson in Plusaversary e Welcome to the Club con Ursula de La Sirenetta, tutti disponibili su Disney+ nella collezione dedicata.

