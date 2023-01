‘La lotta per il calcio – Il caso Super League’ dal 13 gennaio su AppleTv

La docuserie in quattro parti sul caso Super League segue la vicenda della nascita (durata poco) di una lega europea separata.

Arriva il 13 gennaio su AppleTv La lotta per il calcio – Il caso Super League. La nuova docuserie in quattro parti documenta come il passato, il presente e il futuro del calcio europeo si scontrino quando emergono i piani per la creazione di una lega separata. Ne è nata una battaglia tra i leader più potenti del movimento calcistico, intervenuti in difesa o a favore dello stravolgimento delle tradizioni di questo sport.

Nella docuserie troviamo interviste senza precedenti ai presidenti dei campionati, ai proprietari dei club e agli ideatori della Super League europea. Il tutto per raccontare agli amanti del calcio la storia ancora inedita di come e perché sia nata questa idea di lega separata. Ma anche dei piani che sono stati elaborati per renderla possibile.

La lotta per il calcio – Il caso Super League è diretta dal regista vincitore di un Emmy Jeff Zimbalist, che è anche produttore esecutivo per conto della All Rise Films News & Documentary. A dirigere la docuserie anche il vincitore di un Emmy Connor Schell attraverso la Words + Pictures.



La docuserie si aggiunge alla gamma in espansione di programmi non-fiction con protagonisti i grandi nomi dello sport presenti su Apple TV+. Tra questi, un documentario recentemente annunciato sulla vita e la carriera rivoluzionaria del sette volte campione del mondo di Formula Uno Sir Lewis Hamilton.

Foto: AppleTv