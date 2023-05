Si è appena conclusa l’edizione 2023 del Salone del Libro di Torino che ha visto confermato l’interesse per il fenomeno #BookTok. Tutto quello che è successo.

Se oggi si è arrivati a parlare di Rinascimento dell’editoria, parte del merito va riconosciuta anche a un fenomeno che corre in rete. Si tratta di #BookTok, tendenza che sta spopolando in tutto il mondo e che ha reso la lettura una passione condivisa. Official Entertaniment Partner di #SalTo23, TikTok ha portato negli ambienti del Salone migliaia di fan della community che hanno animato lo stand, raccontato l’esperienza in loco e le attività attraverso migliaia di video

A poche ore dalla chiusura della XXXV edizione, la piattaforma snocciola numeri record a partire dai circa 50 milioni di visualizzazioni per l’hashtag ufficiale. Fresco neologismo Treccani 2023, BookTok si arricchisce così di un nuovo capitolo di successo fatto di circa 800 video pubblicati dal Salone del Libro (utilizzando la funzione Posti di TikTok). Non solo, l’impatto di TikTok sulla manifestazione si è riflesso anche sugli altri hashtag tematici dedicati.

Foto da Ufficio Stampa TikTok

Oltre all’hashtag ufficiale (+159% rispetto all’apertura del Salone), il profilo TikTok di Salone del Libro ha superato i 17mila follower. Con una crescita del 23% rispetto al giorno prima dell’inizio dell’edizione 2023. E sono stati oltre 214mila i like complessivi per tutti i video condivisi sul profilo (+19% rispetto al 17 maggio). A questi dati si aggiungono 1.7 milioni di visualizzazioni per i video condivisi dal profilo durante la manifestazione.

Passando agli hashtag, #BookTokItalia raggiunge 2.2 miliardi visualizzazioni, #BookTok supera 140.4 miliardi e #BookClub tocca quota 14 miliardi visualizzazioni. “Siamo orgogliosi di essere stati Official Entertainment Partner del Salone e di aver promosso, con la nostra presenza. La stessa occasione di incontro e confronto che la nostra community vive ogni giorno su TikTok”, commenta Salvatore Di Mari, Head of Operations TikTok Italia.

Foto da Ufficio Stampa TikTok

“Nato come un semplice hashtag sulla lettura, BookTok oggi è un’agorà dove creator, autori, case editrici si confrontano in modo aperto e diretto, stimolando discussioni autentiche sui libri. Siamo orgogliosi di assistere a questo Rinascimento dell’editoria e di averne, in parte, contribuito”, conclude Di Mari.

SalTo23 e TikTok: i momenti da ricordare

Scorrere nei Per Te di TikTok è stato come camminare lungo i corridoi dei padiglioni grazia innanzitutto ai videoconsigli di Nicola Lagoia e alle opinioni raccolte tra il pubblico di visitatori. Grazie a TikTok, poi, è stato possibile sbirciare nel dietro le quinte: come prende vita uno stand al Salone raccontato da IppoCampo Edizioni e quanto lavoro è necessario per prepararsi, secondo Neri Pozza Editore.

Lettori e autori hanno condiviso emozioni e momenti di gioco grazie alle domande della ruota di TikTok e alla sfida tra i generi. Inoltre, il primo BookClub italiano ha avuto come protagonista la lettura condivisa di Alice oltre lo specchio, partecipata dai BookToker Megi Bulla, Valentina Ghetti, Martina Levato e Carmelo Romano. Due i panel TikTok – il 18 e 20 maggio – rispettivamente dedicati al fenomeno di BookTok e al Romanzo Rosa, che hanno visto la partecipazione complessiva di oltre 400 persone Affollatissimi anche i meet&greet organizzati presso lo stand con i protagonisti del BookClub e alcuni dei TikToker che hanno presentato i loro libri in occasione della fiera.

Foto da Ufficio Stampa TikTok Foto da Ufficio Stampa TikTok

Infine, ciliegina sulla torta, la performance su tela di fast art “Affinità elettive” dell’artista torinese Greg Goya: un’opera in continua evoluzione grazie alla co-creazione dei visitatori chiamati a lasciare il proprio messaggio rispondendo alla domanda: “Chi ha scritto la miglior pagina della tua vita?”.

Foto da Ufficio Stampa TikTok