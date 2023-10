Dal 1° novembre è disponibile, sulle piattaforme digitali, la versione in audiolibro del primo romanzo di Tiziano Ferro, ‘La felicità al principio’.

Già disponibile nel formato e-book e in versione cartacea, La felicità al principio (Mondadori) – primo romanzo di Tiziano Ferro – diventa anche un audiolibro. La storia, infatti, arriva mercoledì 1° novembre su tutte le piattaforme di distribuzione audio (Audible, Storytel, Kobo, BookBeat, MLOL, iTunes, Huawei e Google) letta direttamente dal suo autore. Questa volta, dunque, Ferro lascia i panni di cantante per vestire quelli di narratore e dare vita sonora alle pagine scritte.

Il famoso cantante nato dalla sua stessa penna, infatti, diventa un personaggio col quale familiarizzare una volta di più. Lui è Angelo Galassi, dichiarato ufficialmente morto nel febbraio 2013, ma che in realtà vive nascosto negli Stati Uniti, a New York. Attraverso la sua morte pubblica, ha cercato di sfuggire ai problemi che lo legano all’abuso di alcol, all’eccesso cibo e alla sua identità sessuale incerta. Temi con cui lo stesso Tiziano Ferro, come ha raccontato anche nel docu-film su Prime Video, ha dovuto suo malgrado fare i conti nel corso degli anni.

Difficile, dunque, non creare connessioni tra Angelo e Tiziano, anche nel momento in cui le pagine de La felicità al principio ci presentano la piccola Sophia introducendo il tema della paternità. Il romanzo si snoda, dunque, tra emozioni e pensieri che l’autore ha condiviso spesso anche in musica, motivo per cui la lettura di Ferro suona quanto mai coinvolta e coinvolgente, emozionata ed emozionante.

‘La felicità al principio di Tiziano Ferro’ tra relazioni umane e messaggi di speranza

Il viaggio che il cantautore di Latina compie è quello che sonda l’animo umano, esplorando la complessità dell’essere felici e della vita stessa. Prosa coinvolgente e narrazione intima supportano un racconto sincero e appassionato con cui Ferro riesce a creare un legame emotivo con i suoi personaggi coinvolgendo empaticamente i suoi lettori.

Ne La felicità al principio si muovono caratteri complessi e ben sviluppati, ognuno alle prese con sfide, desideri e segreti profondamente umani. Così, al lettore non è difficile ritrovare un po’ di sé nelle relazioni umane che vanno costruendosi pagina dopo pagina traendone un messaggio di speranza. Perché anche nelle situazioni più difficili, esiste sempre una luce alla fine per cui lottare.

