“Qualcosa sulla Terra” di Davide Orecchio, edito da Industria&Letteratura nella collana L’Invisibile, affronta il tema dell’esistere, parlando di vita, amore e sofferenza.

“Qualcosa sulla Terra” di Davide Orecchio, edito da Industria&Letteratura nella collana L’Invisibile, affronta il tema dell’esistere, parlando di vita, amore e sofferenza.

LEGGI ANCHE – ‘Gli Analfabeti’ di Rossella Milone, una riflessione sulla comprensione degli altri

Qualcosa sulla terra, la voce di chi è nascosto

Qualcosa sulla Terra di Davide Orecchio assomiglia ad una fiaba, un racconto ritmato ed evocativo, che strizza l’occhio ad una dimensione più intima e quasi fanciullesca. Lo fa per trasmettere al meglio il suo messaggio, un messaggio d’amore in un mondo crudele, che si compone di malattie, guerre e fuoco.

Davide Orecchio riesce a trasformare tutto in letteratura, in poesia. Dalla spazzatura che per un attimo pensa stia prendendo fuoco, ad una zuffa tra animali in una piazza. Si tratta di una spettacolarizzazione delle cose comuni, per cercare di dare un senso alla vita di tutti. In particolare a quella di coloro che vivono nella solitudine, perché lontani dai riflettori, la cui esistenza ha comunque valore.

Il concetto dell’esistere

Qui si inserisce il concetto più intimo del racconto: l’esistere. Davide Orecchio ne ribalta la concezione. Infatti non è più considerato come mera esistenza, bensì come verbo transitivo, “esistere qualcuno”.

“Lei esisteva me e io la esistevo”.

Bianca e Gilberto, i protagonisti del racconto, accompagnati da Lisa e Alberto, i loro fedelissimi gatti, sono persone “marginali”, poco importanti per la società, entrambi molto anziani. La morte di Bianca scaturisce una profonda riflessione sull’importanza della sua esistenza da parte dell’autore. Un’esistenza che tramonta nel fuoco, quasi senza far rumore, con una notizia che nemmeno assegna un volto a Bianca.

Con le parole di Gilberto, che piange la morte di Bianca, si scopre mano a mano l’importanza silenziosa di una vita nascosta dal grande pubblico, di una vita comune. Lo fa attraverso il racconto della storia dei loro animali, che dimostrano l’amore e “l’esistere” per i compagni.

Così si esplicita il concetto di esistere. Si mette in mostra l’amore come valore fondante della nostra vita.

“Non dobbiamo abbandonare le nostre compagne.

Non dobbiamo lasciare i nostri compagni.

Noi, che abbiamo solo il talento di vivere, dobbiamo pagare le nostre bollette.”

“Qualcosa sulla Terra” di Davide Orecchio edito da Industria&Letteratura nella collana “L’invisibile” regala uno scorcio di bellezza nella cornice di una società angosciante.