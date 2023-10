David Marte è l’autore di ‘Parole di Baustelle’: un’analisi approfondita dei testi della band toscana disponibile su Amazon.

David Marte – esperto in Lettere antiche e Storia dell’Arte – ci guida attraverso un viaggio affascinante nell’universo della musica dei Baustelle. In questo illuminante volume, intitolato Parole di Baustelle, Marte esplora e analizza 18 canzoni scelte con cura dai tre album più iconici del gruppo. La selezione di brani rientra in quella che lui chiama la Trilogia della Vita e che comprende cinque canzoni da La Malavita, sette da Amen e sei da I Mistici dell’Occidente. È un primo volume parte di un progetto più ampio, che prevede una seconda pubblicazione per esaminare le restanti canzoni nei dettagli.

Ogni canzone è presentata e analizzata in uno dei 18 capitoli dedicati. All’interno di ciascun capitolo, Marte suddivide l’analisi in sezioni che coprono una serie di aspetti, offrendo una comprensione completa delle canzoni. Un elemento costante in ogni capitolo è la sezione intitolata Lui disse, in cui vengono condivisi stralci di interviste. Lo scopo è fornire ulteriori chiavi di lettura dei testi e delle argomentazioni esposte.

Parole di Baustelle: un’analisi testuale e letteraria

Questo lavoro, incentrato esclusivamente sull’analisi testuale e letteraria, non si addentra negli aspetti musicali delle canzoni. Si concentra piuttosto sulle parole, i significati e le interpretazioni. Marte offre ai lettori non solo un’analisi dettagliata delle canzoni dei Baustelle, ma anche un vasto panorama di riferimenti letterari, musicali, cinematografici, culturali e artistici che possono essere collegati a queste canzoni. Il percorso di Marte ci porta da Edgar Allan Poe ai ritratti di Fabrizio De André, dall’ammirazione per Gainsbourg alla dedizione per Franco Battiato e Leo Ferrè, dai connazionali Diaframma e Virginiana Miller ai classici indiscussi dei Beatles, Bowie e Ramones.

Le parole di Bianconi richiamano la grande letteratura italiana e straniera. Da Dante a Montale, da Gadda e Pasolini ad Eliot ed Houellebecq, in una fusione di influenze letterarie con il cinema di Bertolucci, Pietrangeli, Coppola e Kubrick, che si intrecciano con l’arte classica e la contemporaneità. Questo gioco di influenze e citazioni genera una scrittura che opera su diversi livelli, evidenziando la padronanza linguistica e la ricchezza di significati sottesi nelle canzoni dei Baustelle.

Il risultato è un’opera profonda che può essere interpretata su molteplici piani. E che svela una padronanza della lingua e una densità di significato sorprendenti. Le canzoni dei Baustelle emergono come una forma d’arte letteraria destinata a perdurare nella memoria della musica italiana. Il lavoro di Marte non solo offre un omaggio al gruppo toscano, ma anche un viaggio attraverso la cultura e la letteratura che hanno plasmato la loro straordinaria produzione.

David Marte, biografia

David Marte è un abitante di Padova e Pescara, un esperto in Lettere antiche e Storia dell’Arte. La sua esperienza artistica è vasta e diversificata. È cantante del gruppo rock psichedelico Alice in Sexland – Aliceversa, DJ di musica rock in storici club veneti, autore di un romanzo, e poeta. La sua formazione in Lettere antiche e specializzazione in Storia dell’Arte si combinano con la sua passione per la musica e la cultura. Con una carriera ricca e diversificata, Marte offre ai lettori un punto di vista unico e appassionato nella sua analisi delle canzoni dei Baustelle.