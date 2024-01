‘YoRHa: Assalto a Pearl Harbor Una storia di NieR: Automata’ arriva il 31 gennaio, ma prima un evento speciale a Milano.

L’universo narrativo di Nier:Automata si arricchisce con la serie YoRHa: Assalto a Pearl Harbor – Una storia di NieR: Automata. Dopo l’uscita della serie anime su Crunchyroll, arriva (dal 31 gennaio per J-POP Manga) una nuova storia ambientata nello stesso mondo post-apocalittico qualche tempo prima degli eventi narrati dal gioco. La storia è scritta e supervisionata dallo stesso Yoko Taro, creatore del celebre videogioco, con i disegni di Megumu Soramichi.

In un futuro molto lontano, invasori provenienti da un altro mondo attaccano la Terra con un nuovo tipo di armi, le biomacchine. Annichilita da questa minaccia, l’umanità è costretta a lasciare il pianeta e a rifugiarsi sulla Luna, da dove sviluppa soldati androidi che portano avanti una sanguinosa battaglia. Corre l’anno 11941. Per uscire dallo stallo nasce una nuova unità militare composta da androidi di sesso femminile: YoRHa. Inviate sulla Terra, queste guerriere devono riconquistare il pianeta per la razza umana.

YoRHa: Assalto a Pearl Harbor, l’evento a Milano

L’affascinante e complessa storia ideata da Yoko Taro per NieR:Automata si amplia e approfondisce in YoRHa: Assalto a Pearl Harbor – Una storia di NieR: Automata con eventi inediti e numerosi retroscena sui personaggi più amati del gioco. Il primo volume della serie arriva in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 31 gennaio.

YoRHa: Assalto a Pearl Harbor 1 – Una storia di NieR: Automata sarà disponibile in anteprima in occasione dell’evento dedicato alla serie che avrà luogo venerdì 19 gennaio presso il locale Moba di Milano a partire dalle ore 18:00 in compagnia delle cosplayer Himee Lily e Selyse Cos. I partecipanti riceveranno in omaggio gadget esclusivi J-POP Manga targati YoRHa: Assalto a Pearl Harbor – Una storia di NieR: Automata e potranno assaggiare drink e menù speciali ispirati al manga.

A questo link la preview del primo capitolo.

YoRHa: Assalto a Pearl Harbor – Una storia di NieR: Automata

di Yoko Taro e Megumu Soramichi

1° volume (serie in corso)

formato – 12,4×18 – bross. con sovracc. pagine – 192, b/n + col.

prezzo – 6,90 €

Uscita a cadenza bimestrale