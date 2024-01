‘X6 – Crucisix’ è la vendicativa crociata di un ragazzo a cui è stato tolto tutto. Una revenge story che inaugura la nuova testata ‘Guro’.

Arriva in fumetteria il 30 gennaio X6 – Crucisix (Star Comics), la nuova sorprendente serie firmata Shiryu Nakatake. Un manga efferato e di grande intensità, che ha rapidamente acquistato popolarità in Giappone e all’estero e che si è dimostrato in grado di spopolare su TikTok, ottenendo milioni di visualizzazioni. A questo link è possibile leggere gratuitamente un’anteprima digitale del manga. Acquistando il titolo nelle fumetterie aderenti i lettori riceveranno, in omaggio e fino a esaurimento scorte, lo Star Kit contenente shopper, cartolina trasparente in PVC, poster e segnalibro con illustrazioni esclusive dedicate alla serie.

X6 – Crucisix: la trama

Shun Uruma è uno studente delle elementari che subisce gravi atti di bullismo da un gruppo di cinque coetanei, i quali sperimentano su di lui metodi sempre nuovi e più crudeli per tormentarlo. La luce nella vita del ragazzo è la sua famiglia: i genitori amorevoli e soprattutto il fratellino minore, per il quale Shun vuole essere un punto di riferimento. Quando Shun cerca di sfuggire ai maltrattamenti, i suoi aguzzini portano l’esperimento alle estreme conseguenze e lo privano anche della sua famiglia. Il ragazzo, che non ha più nulla da perdere, si rivolge al nonno, ex membro di un’unità segreta dell’esercito, per imparare tutto il necessario a ottenere ciò che desidera: vendetta. Dopo quattro anni, Shun ritorna pronto ad agire, come un giudice in procinto di infliggere il giusto castigo…

X6 – CRUCISIX è un manga che mostra, senza nascondere nulla, tutta l’oscurità e la malvagità di cui è capace l’essere umano. Proprio per questo l’opera è stata selezionata per inaugurare la nuova testata di Star Comics, opportunamente battezzata Guro (dal giapponese guro グル, grottesco), dedicata ad opere forti indirizzate a un pubblico maturo. L’emotività dei personaggi è spesso distorta, con antagonisti che paiono incarnare un ideale di pura malvagità. Shun Uruma diventa invece un giustiziere impassibile, pronto a dispensare un castigo vendicativo se i suoi aguzzini non mostreranno segni di pentimento. Shiryu Nakatake cala il lettore in questo mondo con uno stile di disegno aggressivo, che gioca con le ombre e con sconvolgenti espressioni facciali. Questo, unito al ritmo magnetico della vicenda, dà vita a un’opera che tiene il lettore incollato alle pagine, senza scampo.

X6 – CRUCISIX n. 1

Shiryu Nakatake

12,8×18, brossurato, b/n, pp. 192, € 6,50

Data di uscita: 30/01/2024 in fumetteria, libreria e store online

Isbn 9788822643599

CONSIGLIATO A UN PUBBLICO ADULTO