‘Noyu Girl’, la nuova originale serie dell’autore di ‘Alice in Borderland’ e ‘Zombie 100’ arriva in un esclusivo cofanetto da collezione.

Il 24 gennaio sarà finalmente possibile acquistare Noyu Girl di Haro Aso, in un esclusivo cofanetto da collezione edito da J-POP Manga. La nuova mini serie conta tre volumi ed è appunto firmata da Haro Aso, creatore di Alice in Borderland e Zombie 100, con i disegni di Shiro Yoshida.

Cosa c’è di più rilassante di immergersi nelle sorgenti termali più belle e incontaminate del Giappone? Quando le acque termali sono totalmente naturali e non legate a una struttura costruita dall’uomo il termine giapponese per indicarle è noyu e scovarle nei luoghi impervi in cui sono nascoste richiede determinazione e passione. Oltre a una preparazione atletica non indifferente. Hibari Otaka è alla ricerca costante di queste sorgenti ed è disposta a sperimentare qualsiasi sport estremo pur di raggiungerle! Non esiste montagna troppo alta, foresta troppo fitta o mare troppo profondo capace di tenerla lontana da questi luoghi magici sospesi in una realtà che trascende il tempo e lo spazio.

Dopo il successo delle serie manga Alice in Borderland e Zombie 100 e delle loro seguitissime trasposizioni live action su Netflix, Haro Aso torna a stupire i propri fan con un manga fuori da tutti gli schemi. Le avventure di Hibari a caccia delle sorgenti più incredibili del Giappone sono arricchite dalle pagine del suo diario termale per scoprire aneddoti e particolarità sulle acque termali tra cui quale sia la temperatura ottimale per ottenere il massimo beneficio fisico e quali piatti si possano cucinare sul cosiddetto vapore infernale.

Qui la preview del primo capitolo di Noyu Girl di Haro Aso e Shiro Yoshida.

Noyu Girl BOX (Vol. 1-3)

di Haro Aso e Shiro Yoshida

Box da collezione – 3 volumi (serie completa)

Formato – 12,4×18 – Bross. Con Sovracc.

Pagine – 160 Cad., B/N

Prezzo – 22,50 €